"Локомотив-Кубань" крупно победил польский клуб в Единой лиге

Завершился первый посленовогодний тур регулярного чемпионата мужской баскетбольной Единой лиги, в которой участвуют 14 команд из России, Польши, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Казахстана. Из шести матчей выделим крупную победу краснодарского "Локомотива-Кубани" над дебютантом турнира польским клубом "Зелена-Гура" - 73:41.

Железнодорожники, руководимые Владе Йовановичем, который по ходу сезона сменил на тренерском мостике своего сербского земляка Сашу Обрадовича, обеспечили результат матча с польским соперником в ударной третьей четверти, которую выиграли с разгромным счетом 27:12. А по итогам первой половины встречи преимущество кубанцев было довольно зыбким - всего пять очков (27:22).

Самыми результативными у победителей стали Тревор Лэйси (13 очков), Дорелл Райт (11) и ветеран Виталий Фридзон (10). Причем Райту и Лэйси удалось по три раза поразить кольцо гостей с дальней дистанции. Напомним, что в последнее время "Локомотив-Кубань" стал фактически базовым клубом сборной России, которая ведет борьбу в квалификации чемпионата мира-2019 за попадание на финальный турнир в Китай. Помимо Фридзона, из сборников значительное время на площадке провели Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин, Владимир Ивлев и Станислав Ильницкий. Отметим дебют в основном составе "Локо" в Единой лиге 18-летнего россиянина Александра Щербенева из молодежной команды обширной клубной системы краснодарцев.

- Мы очень плотно и самоотверженно защищались все 40 минут, - отметил наставник кубанцев Владе Йованович. - До большого перерыва не могли найти свой ритм в нападении, но потом все сложилось, и "Локо" стал доминировать во всех компонентах игры. В третьей четверти мы контролировали ситуацию с подборами и отлично попадали в кольцо с периметра. Вообще, вторую половину "Локомотив-Кубань" провел намного сильнее и заслужил победу.

К словам Йовановича про отличную защиту его команды добавим, что 41 очко соперника - третий в списке худших командный показатель в матче по набранным очкам за всю десятилетнюю историю Единой лиги. Ну и, естественно, это антирекорд нынешнего сезона.

"Локомотив-Кубань" одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате и вышел на четвертое место, подвинув с этой позиции казахстанскую "Астану", чья успешная серия прервалась на берегах Волги во встрече с БК "Нижний Новгород" - 78:85. У хозяев отличился вошедший в игру со скамейки запасных шведский форвард Кристофер Черапович - 27 очков. Лишь одно очко скандинав, совершивший шесть (!) дальних попаданий, не дотянул до своего личного рекорда в нашем интернациональном турнире. В рядах "Астаны" лучшими бомбардирами стали американцы Джей Джей О’Брайен (25) и обладатель титула MVP Единой лиги за декабрь прошлого года Энтони Клеммонс (14). Комментарий наставника БК "НН" Зорана Лукича был коротким, но очень эмоциональным: "Я редко говорю это, но сейчас хочу сказать о своей команде: "Молодцы!". Вот и все по игре. Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в новогодние праздники пришли поддержать команду. Это очень важно!".

Первую победу в официальном матче с новым испанским главным тренером Хоаном Плазой одержал питерский "Зенит", уверенно разобравшийся в Перми с местной "Пармой" - 107:78 в присутствии почти четырех тысяч зрителей на трибунах дворца спорта "Молот". Редчайший случай: у "Зенита" сразу восемь (!) игроков отличились двузначными показателями в графе "результативность", лучшим бомбардиром стал Коди Миллер-Макинтайр (16).

- Рад вернуться в Пермь! Последний раз я был здесь 10 лет назад. Что касается игры, я считаю, что мы заслужили победу. Статистика говорит сама за себя, восемь игроков набрали 10 и более очков, - сказал на послематчевой пресс-конференции рулевой питерцев Хоан Плаза. - То есть мы действовали слаженно, как единый механизм, как команда, в отличие от предыдущих матчей. Конечно, есть еще много нюансов, над которыми необходимо провести работу, но мы на правильном пути.

Казанский УНИКС с большим трудом дома одолел красноярский "Енисей" - 95:92. Хозяева ровно за пять минут до окончания основного времени матча имели перевес в дюжину очков (80:68), однако за 1.54 до сирены отставание сибиряков после дальнего попадания Джона Роберсона сократилось до одного точного броска - 84:86. Более того, когда оставалось 10 секунд, все тот же Роберсон после пары результативных штрафных сделал счет 92:93. Но все же концовка осталась за казанцами, хотя они могли и проиграть.

- Результат игры решили несколько владений и несколько наших ошибок в защите. Вне всякого сомнения, УНИКС команда очень высокого уровня, играющая в Еврокубке и которая достойно сражается, - считает главный тренер "Енисея" Олег Окулов. - Мы старались и, несмотря на ошибки, проявляли максимум воли и желания, может быть где-то отчасти подвело мастерство. Обидно, что в последнем владении могли распорядиться мячом иначе, но сделали так, как сделали. Игра такая вещь - все ошибаются…

Все результаты тура за 5-6 января

"Цмоки-Минск" (Белоруссия) - "Автодор" (Саратов) - 86:93;

ЦСКА - ВЭФ (Латвия) - 92:66;

"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зелена-Гура" (Польша) - 73:41;

УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 95:92;

БК "Нижний Новгород" - "Астана" (Казахстан) - 85:78;

"Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 78:107.

Положение команд в Единой лиге

1. ЦСКА (Москва, Россия) - 12 побед - 0 поражений (процент побед - 100,0);

2. "Химки" (Московская область) - 10-1 (90,9);

3. УНИКС (Казань) - 9-2 (81,8);

4. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-4 (66,7);

5. "Астана" (Казахстан) - 7-4 (63,6);

6. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 6-5 (54,5);

7. "Автодор" (Саратов) - 5-6 (45,5);

8. "Нижний Новгород" - 5-6 (45,5);

9. "Калев" (Таллин, Эстония) - 5-7 (41,7);

10. "Енисей" (Красноярск) - 4-9 (30,8);

11. "Парма" (Пермский край) - 3-8 (27,3);

12. "Зелена-Гура" (Польша) - 2-8 (20,0);

13. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 2-9 (18,2);

14. ВЭФ (Рига, Латвия) - 2-11 (15,4).

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут восемь сильнейших команд.

Ближайшие матчи: 12 января. "Астана" - УНИКС. 13 января. "Цмоки-Минск" - "Калев", "Зенит" - "Нижний Новгород", ВЭФ - "Зелена-Гура", "Автодор" - "Парма". 14 января. 14 января. ЦСКА - "Химки" (центральный матч тура).