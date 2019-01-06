Министр обороны Сербии: Сергей Шойгу - искренний друг сербского народа

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград и дальше намерен придерживаться позиции военного нейтралитета, стремясь поддерживать хорошие связи и на Востоке, и на Западе. При этом он не скрывал своего особого отношения к российскому коллеге - Сергею Шойгу, называя того искренним другом сербского народа.

"Самые сердечные встречи у меня с Сергеем Шойгу, - рассказал Александр Вулин в интервью изданию Večernje novosti. - Он нас хорошо знает и является настоящим другом нашей страны и нашего народа. Своих симпатий к Сербии не скрывает и мой коллега из Беларуси - Андрей Равков. Министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ - наш искренний друг, который не упускает возможности сказать, насколько он уважает армию и народ Сербии. На Западе мы очень близки c Паносом Камменосом, министром обороны Греции, а также министром обороны Кипра. При этом дружба на Востоке не мешает нашим контактам и сотрудничеству на Западе, и наоборот".

Политик при этом подчеркнул, что пока Александр Вучич является верховным главнокомандующим армии и президентом Сербии, а он - министром обороны, Сербия будет сохранять нейтралитет в военном плане. "Это наиболее тяжелая позиция, но самая честная", - отметил он.

Министр напомнил, что в этом году будет отмечаться 20 лет со дня бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии. В этой связи каждый участник той войны, независимо от того, находится ли он все еще в строю или уже в отставке, будет награжден памятной медалью.

"Мы вспомним каждого погибшего офицера, сержанта, солдата. Армия имела длительный период самозабвения, - рассказал он. - С 2012 года мы перестали вести себя так. Это произошло после того, как Александр Вучич занял пост министра обороны и открыто заявил об агрессии со стороны НАТО. Ведь до него всегда говорили об акции или операции. Мы говорим правду и никому при этом не угрожаем. Но прошлое - мы не должны забывать".

Напомним, что 24 марта 1999 года, начались варварские бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО. Они закончились только 10 июня 1999 года. Тогда, по оценкам югославской стороны, общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, в том числе почти 400 детей, еще около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропал 821 человек, большинство из которых - сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

Мнение

Помимо достижения геополитических целей НАТО также служит и реализации экономических целей США. Это, по сути, агентство, предлагающее услуги, но главным образом функционирующее исключительно в интересах американцев. В этой связи Сербии не следует интегрироваться в Североатлантический альянс, если только она не хочет стать рабом Вашингтона, подготовившего бомбардировки Союзной Республики Югославии. Такой позиции придерживается итальянский генерал Фабио Мини, командовавший с 2002 по 2003 год международными миротворческими силами в Косово (КФОР). Генерал объясняет почему, по его мнению, Белграду не следует присоединяться к Североатлантическому альянсу.

"НАТО должно было лишь подчиняться США, когда в Вашингтоне приняли решение о бомбардировках Сербии, - отмечает он. - Так и произошло. Американцы использовали НАТО для реализации проекта создания независимого Косово. Итак, причина, по которой Сербия не должна интегрироваться в НАТО - это то, что, войдя в альянс, Белград окажется под контролем американцев. Не думаю, что Сербия хочет чего-то подобного".

Генерал рассказал и о том, чем, по его мнению, сегодня является обозначенный военно-политический блок.

"НАТО помимо геополитических также служит и экономическим интересам США. Это, по сути, агентство, предлагающее услуги, - подчеркнул он. - Альянс уже не тот, чем он являлся в 1949 году. Теперь это нечто похожее на компанию по прокату: вы платите и получаете услугу с использованием государств-членов НАТО, которые согласились с тем, что они не будут самостоятельно контролировать деятельность блока и станут частью многонациональной корпорации. Они сейчас доступны для тех, кто платит - хотя это, как правило, касается интересов только одного государства - США".