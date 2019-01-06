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06.01.2019 16:16
Рубрика: Спорт

Непряева заняла второе место в общем зачете "Тур де Ски"

Текст: Данила Жиляев
В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился заключительный этап престижной многодневки "Тур де Ски" среди женщин. Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Большунов взял "бронзу" на предпоследнем этапе "Тур де Ски"

Финальной дисциплиной гонки стал пасьют на 9 км свободным стилем. Победительницей стала норвежская лыжница Ингвильд Эстберг, которая в итоге выиграла и общий зачет. Непряева отстала от нее на 2:42,0 секунды, став второй - это же место осталось за ней в общем зачете. Замкнула тройку в гонке преследования представительница Финляндии Криста Пярмякоски.

Несмотря на то, что Наталья не смогла подняться на первую строчку, ее достижение все равно стало историческим. Ранее наши лыжницы ни разу не финишировали в топ-3 общего зачета "Тур де Ски". Кроме того, четвертой стала Юлия Белорукова, а пятой - Анастасия Седова.

Также сегодня состоится заключительная мужская гонка на "Тур де Ски". Россиянин Сергей Устюгов идет на втором месте в общем зачете, Александр Большунов - на третьем.

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