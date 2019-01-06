Новости

В Якутии на побережье моря Лаптевых построят военный городок 07:41
Норвежский лыжник извинился за оскорбление российских спортсменов 07:27
В Таиланде перевернулся туристический автобус 07:20
Финляндия выиграла молодежный ЧМ по хоккею, в финале победив США 06:49
Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2018 года 06:41
Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой" 05:34
Жителей Камчатки предупредили о девятиметровых волнах 05:30
В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров 04:59
Аршавин бросил жену и маленького ребенка 04:36
Турция отклонила новое предложение США по российским С-400 03:34
Террористы окружили город Атариб на севере Сирии 02:31
На нефтяном месторождении в Югре произошел пожар 02:05
У храма на востоке Каира обнаружили взрывное устройство 01:31
В РПЦ рассказали об экспертизе по "екатеринбургским останкам" 00:12
Митрополит Илларион: Раскол православия может продлиться столетия 05.01.2019
"Кубань" Евгения Трефилова обыграла "Безансон" в Кубке ЕГФ 05.01.2019
Стала известна причина смерти Криса Кельми 05.01.2019
В Москве произошла массовая драка студентов-строителей 05.01.2019
Роспотребнадзор предложил защитить биоданные граждан законом 05.01.2019
Губернатор Кубани помог исполнить желания ребят с кремлевской елки 05.01.2019
Леонардо Ди Каприо допросили по делу о хищениях 05.01.2019
В Пензенской области четыре человека погибли в аварии с грузовиком 05.01.2019
Карельские врачи спасли девочку, потерявшую 80 процентов крови 05.01.2019
Дед Мороз зажег елку в мурманской шахте на глубине 290 метров 05.01.2019
Хоккеисты России вышли в полуфинал Рождественского турнира в Минске 05.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
06.01.2019 07:27
Рубрика: Спорт

Норвежский лыжник извинился за оскорбление российских спортсменов

Текст: Данила Жиляев

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн извинился за оскорбления в адрес российских спортсменов после масс-старта на шестом этапе многодневки "Тур де Ски". Он заявил, что его комментарий был неверно интерпретирован.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Большунов взял "бронзу" на предпоследнем этапе "Тур де Ски"

После гонки он грубо отозвался о россиянах. Холунн высмеял командную тактику российской сборной, высказав о ней нелестное мнение.

"Хотел бы извиниться перед командой России за неуместный комментарий в СМИ после гонки, - написал Холунн в своем Instagram. - Мои слова были искажены. Вы хорошо выступаете и делаете гонки захватывающими".

Сам Холунн, отметим, стал в масс-старте седьмым. Он пропустил вперед россиян Александра Большунова, Андрея Ларькова, Максима Вылегжанина и Андрей Собакарева, которые расположились на местах с третьего по шестое.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой"
Турция отклонила новое предложение США по российским С-400
В Москве произошла массовая драка студентов-строителей
Роспотребнадзор предложил защитить биоданные граждан законом
Финляндия выиграла молодежный ЧМ по хоккею, в финале победив США