Норвежский лыжник извинился за оскорбление российских спортсменов

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн извинился за оскорбления в адрес российских спортсменов после масс-старта на шестом этапе многодневки "Тур де Ски". Он заявил, что его комментарий был неверно интерпретирован.

После гонки он грубо отозвался о россиянах. Холунн высмеял командную тактику российской сборной, высказав о ней нелестное мнение.

"Хотел бы извиниться перед командой России за неуместный комментарий в СМИ после гонки, - написал Холунн в своем Instagram. - Мои слова были искажены. Вы хорошо выступаете и делаете гонки захватывающими".

Сам Холунн, отметим, стал в масс-старте седьмым. Он пропустил вперед россиян Александра Большунова, Андрея Ларькова, Максима Вылегжанина и Андрей Собакарева, которые расположились на местах с третьего по шестое.