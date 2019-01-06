"Острые предметы": Дом, милый дом

Журналистка Камилла Прикер (Эми Адамс, "Прибытие" , "Большие глаза", она же - сопродюсер проекта) сознательно тускловатая, запущенная и неухоженная, но чрезвычайно - назло и вопреки - миловидная, хоть и вечно насупленная деваха с алкоголизмом и демонстрацией внутреннего излома и физической ущербленности.

Босс откомандировывает девушку из Чикаго в родной ее город. По производственной необходимости - в тихой провинции Миссури, замшелой и патриархальной дыре на Среднем Западе, происходит резонансное и шокирующее событие - с особой, садистской жестокостью убита местная школьница - у ребенка клещами, с мясом, вырваны зубы. Полиция буксует. Есть подозреваемый, но его статус крепок лишь в глазах мракобесов.

Скрепя сердце и нон-стоп подбадриваясь крепким спиртным, Камилла въезжает на сонную землю предков, с которой у нее связаны не самые положительные и светлые воспоминания. Главным образом это - специфические отношения в семье, даже, скорее - семейке неочевидных монстров, клинические странности матери, ее нездешняя холодность: действительность Камиллу вновь ощутимо гнетет.

Прикер бродит и копает по заданной теме. При этом параллельно то и дело немилосердно упиваясь и сковыривая коросты застарелых болячек - из кадра пулеметно простреливают недобрые флешбэки и выворачиваются червивые изнанки. Поверх которых вскоре ложится свежая смерть девочки-подростка. В то время как и без того несладкая по всем направлениям жизнь героини, для которой командировка в теории могла стать пинком вялой карьере, нащупывает все новые и новые донья и ступеньки для падений.

И, разумеется, в шкафах утробно и услужливо гремят мослами толстые, матерые скелеты. И звучит легкое, но терпкое эхо т.н. южной готики первого сезона "Настоящего детектива".

Полуприоткрытый финал истории, особенно если вы не знакомы с литературным первоисточником, - один из самых эффектных и огорошивающих среди сериалов последних лет.

Первоисточник тот - вышедший в 2006-м и тут же страстно зацелованный "королем ужасов" Стивеном Кингом дебютный одноименный роман американки Гиллиан Флинн. Мечтавшей, кстати, стать криминальным репортером, но в итоге проработавшей многие годы телеобозревателем журнала Entertainment Weekly. (То есть в контексте - пристрелены два зайца дуплетом.)

Адаптацией книги для канала HBO занимался Жан-Марк Валлё, накануне себя красиво и умело показавший нездоровой "мыльной оперой" "Большая маленькая ложь", а также делавшая "Баффи" и "Ангела", Марти Ноксон. "Предметы" сразу были заявлены как законченный мини-сериал - впредь не предусматривающие продолжения восемь эпизодов.

Из которых пару-тройку можно было бы безболезненно купировать. Или же - в идеале - поступить, как с экранизацией "Исчезнувшей" того же автора: уложить книгу, нетолстую, кстати, в формат полнометражного кино, не растекаясь по древу рассеянной атмосферностью и не притормаживая по-собачьи с чекпоинтами на всех городских углах, растрачивая по пустякам темп. И создать таким образом нужную концентрацию, с лихвой присутствующую в романе Флинн.

Но что сделано - то сделано. И не самым в итоге скверным образом. В чем, впрочем, процентов на пятьдесят заслуга чудесной Адамс, на рыжих волосах которой здесь так славно мертвецки играет солнышко.

3.5