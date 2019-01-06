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06.01.2019 11:30
Рубрика: В мире

Отели Европы и США поразила "эпидемия клопов"

Текст: Юрий Когалов
Риск оказаться укушенным клопом в отелях Европы и США растет с каждым годом. Об этом пишет газета The Telegraph.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам экспертов, в последние годы паразиты стали гораздо устойчивее к инсектицидам, и теперь их сложно уничтожить. "У нас больше нет мощного средства с длительным воздействием, которое было эффективным еще пару лет назад", - говорит профессор энтомологии из университета Кентукки Майкл Поттер.

К тому же люди утратили бдительность. Раньше они проверяли кровати, прежде чем лечь спать, проверяли свои вещи после возвращения из поездки. "В наши дни люди так заняты, что профилактика постельных клопов часто отодвигается на второй план", - отмечает эксперт.

Фото: depositphotos.com
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Между тем, по данным юриста Брайана Вирага, представлявшего в суде интересы ряда клиентов, пострадавших от клопов в отелях, каждый пятый был жертвой этих паразитов либо знаком с такими случаями. Инцидент может произойти как в самом дешевом отеле, так и гостиницах класса люкс.

В связи с этим не рекомендуется оставлять чемоданы открытыми на кровати или на полу. А при заселении в номер сразу проверить постель, поднять матрас и осмотреть швы и раму кровати.

Кстати, от укусов клопов не застрахованы даже авиапассажиры. Так, пару лет назад перевозчик British Airways был вынужден извиняться перед клиентами, летевшими рейсом Ванкувер-Лондон. А в прошлом году экипаж самолета, отправлявшегося из британской столицы в Гану даже отказался работать на борту лайнера, где были обнаружены паразиты.

Причины распространения клопов до сих пор экспертами не выявлена. Предполагается, что их перевозят туристы в своем багаже.

В мире Европа В мире США
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