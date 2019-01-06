Патриарх Ириней: Передача томоса легализует и расширит раскол на Украине

Патриарх Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней считает, что подписание 5 января Константинопольским Патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) приведет к новому расколу в этой стране, называет это решение самым катастрофичным из всех возможных.

"Константинопольский Патриарх взял на себя право по-своему решить вопрос, который был решен 300 лет назад, - подчеркнул глава СПЦ в интервью ТВ Храм. - Реальные же причины этого шага Фанара не канонического, а скорее политического характера. Они связаны со стремлением одной части могущественного мира покорить Украину и тем самым приблизиться к России, чтобы лучше ее контролировать. Константинопольский Патриарх подошел к этому вопросу, ни с кем не посоветовавшись, но, вероятно, имея договоренности с некоторыми другими силами этого мира о том, как решить эту проблему. Как мы видим, это было осуществлено самым катастрофичным способом. Способом, благодаря которому новый раскол на Украине будет легализован и расширен".

Патриарх Ириней прокомментировал и тот факт, что вслед за подписанием томоса об автокефалии ПЦУ на улицах Черногории появились плакаты с надписями "Настало время", призывающими к ускорению получения автокефальности и для неканонической Черногорской православной церкви во главе с Мирашем Дедеичем.

"Нынешний так называемый митрополит Мираш Дедеич был клириком Константинопольской церкви в Риме, где он участвовал в сомнительных делах, за что был лишен сана, а эти (власти Черногории - здесь и далее прим. "РГ") его приняли и объявили митрополитом Черногории. Каков он, таковы и те, кто провозгласил его и принял в качестве своего митрополита", - констатировал глава СПЦ, добавив, что "народ этого не принимает".

Напомним, что официальная Подгорица в конце декабря 2018 года начала открытое гонение на Сербскую Православную Церковь и реализацию курса своего президента Мило Джукановича на создание собственной автокефальной церкви. Так, согласно решению властей, около пятидесяти монахов, монахинь, а также священнослужителей СПЦ остались без разрешения на дальнейшее пребывание в Черногории, в то время как тридцать из них обязаны уже в ближайшее время покинуть данное балканское государство.

Следует учитывать, что Черногорско-Приморская митрополия является самой старой в СПЦ. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. В настоящее время ее возглавляет митрополит Амфилохий, который также выступил с осуждением Фанара и прямо указал на истинного инициатора православного раскола - Соединенные Штаты Америки.

В свою очередь Сербский Патриарх Ириней напоминает, что в 2019 году будет отмечаться большой юбилей - 800 лет со дня провозглашения СПЦ автокефальной Церковью. В этой связи он подчеркивает, что автокефальность является исключительно церковным институтом и "должна служить укреплению единства между поместными церквями", а не наоборот.

"С тем же призывом обращаюсь и к тем, кто говорит о некой "черногорской церкви", которые слепы, так как не видят древнюю митрополию Черногорско-Приморскую. Они забывают, что наше спасение не определяется тем, кто является сербом, а кто черногорцем", - отметил он и добавил: "Это искушение такое же, как и на братской для нас Украине, где страстные шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при "ассистенции" униатов, и, к сожалению, неканоническом соучастии Константинопольской Патриархии, углубили существующие расколы и создали серьезную угрозу единству всего православия".

Немаловажной является и позиция еще оного иерарха СПЦ - епископа Зворничко-Тузланского Фотия, который в преддверии Рождества отметил тот факт, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток. "Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе, - цитирует слова владыки агентство Срна. - Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели - прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали".

Священнослужитель указывает и на то, что сербский народ всегда был близок к русскому: по вере, культуре, письменности, а, прежде всего, по какому-то особому отношению к справедливости в жизни. Именно это всегда позволяет сербам смотреть на русских как на братьев, добавляет он.

Между тем



Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал томос об "украинской автокефалии" бумагой, подписанной в нарушение канонов и поэтому не обладающей никакой канонической силой.



"Томос - бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций", - заявил представитель Русской Православной Церкви.



Глава Синодального отдела также отметил, что "главное для православных христиан - Рождество Христово" и радость о пришествии в мир Спасителя. "Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных на Украине - оно все равно наступит", - констатировал Владимир Легойда.