Центр художественной гимнастики откроют в "Лужниках" в 2019 году

Открытие Центра художественной гимнастики Ирины Винер на территории "Лужников" должно состояться в 2019 году. Об этом на своем аккаунте в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Центр художественной гимнастики Ирины Винер в #Лужники откроется в этом году. Это будет жемчужина мирового спорта: уникальное сооружение, в котором можно проводить даже Олимпийские игры", - написал градоначальник.

Мэр также отметил, что пятиэтажное здание центра сможет вместить 4 тысячи посетителей.

Строительство объекта ведется по современным технологиям с применением информационного моделирования. Главной особенностью здания станет волнообразная кровля, похожая на летящую атласную ленту. В настоящий момент основные конструкции сооружения уже готовы.