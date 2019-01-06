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06.01.2019 14:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Движение на улицах Москвы ограничат после новогодних праздников

Текст: Иван Пышечкин

С 9 января изменится схема движения на нескольких столичных улицах из-за проведения ремонтных работ, сообщает сайт московской мэрии.

Проезд машин ограничат по первой полосе в Большом Черкасском переулке, где будут восстанавливать инженерные сети. Измененная схема трафика будет действовать с 9 января по 21 февраля и с 25 февраля по 22 марта. Такие же ограничения введут и на Ильинке, но несколько позже - с 22 по 24 февраля и с 23 по 24 марта, а на Краснопрудном переулке - с 9 января до 11 марта.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
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Кроме того, ограничения с 9 января будут поэтапно вводиться и на Новокузнецкой улице. Здесь ремонт инженерных сетей продлится до 30 июня. Полностью перекрывать улицу не будут, но вот парковаться придется на соседних переулках, так как стояночные карманы уберут на время работ.

Почти полгода будет действовать измененная схема движения на Мукомольном проезде. На одном участке проезда ограничения вводятся с 9 января по 11 марта, а с 15 марта по 15 июня отдельные участки будут перекрывать целиком. Такая организация трафика необходима для строительства транспортной развязки.

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