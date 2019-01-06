Новогодняя экскурсия по Садовому появилась в приложении "Мосгорпасс"

Литературная новогодняя экскурсия "По Садовому - в новый, 2019 год" стала доступна пользователям мобильного приложения "Мосгорпасс", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

С помощью электронного гида, который был создан в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", пассажиры, следующие по маршруту Б на Садовом кольце, смогут прочитать фрагменты текстов известных русских писателей и поэтов (Лермонтова, Толстого, Чехова, Бродского и других), посвященных Новому году и Рождеству. Кроме этого, экскурсия рассказывает о памятниках знаменитым мастерам слова, которые встречаются на пути. Например, проезжая возле Кудринской площади, где установлен памятник Иосифу Бродскому, пассажиры смогут прочесть его знаменитые рождественские стихотворения.

"Так, в новом гиде пользователи узнают, например, что делал Михаил Лермонтов 1 января 1840 года, в каком настроении гуляла на Святках Наташа Ростова, как представил контракт человека с Новым годом Антон Чехов, и многое другое", - рассказали в пресс-службе московского дептранса.

Чтобы запустить электронную экскурсию у себя на мобильном гаджете, сначала нужно скачать приложение "Мосгорпасс" в App Store или Google Play. Далее в меню приложения необходимо найти вкладку "Экскурсии" и в списке выбрать новогодний гид по Садовому кольцу.