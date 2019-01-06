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06.01.2019 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Текст: Иван Пышечкин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством. Градоначальник разместил поздравление на своем аккаунте в Twitter.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник вселяет добро и надежду, побуждает заботиться о ближних и помогать слабым", - написал глава города.

Мэр также пожелал москвичам зарядиться светлым рождественским настроением на весь будущий год.

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