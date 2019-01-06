Три улицы в Москве перекроют из-за проведения рождественских служб

Вечером 6 января для движения автотранспорта закрыты улица Волхнока, Соймоновский и Елоховский проезд. Там расположены храмы, где пройдут рождественские службы, сообщает сайт столичной мэрии.

По участку Волхонки от Соймоновского проезда до улицы Ленивка, где расположен храм Христа Спасителя, проехать на автомобиле будет нельзя с 18:00. До 20:00 здесь продолжит ходить общественный транспорт, но остановка "Метро Кропоткинская" уже работать не будет. Потом движение перекроют полностью, ограничения будут сняты только в 3 часа ночи. Перекрыт будет и сам Соймоновский проезд.

Елоховский проезд перекрыт 6 января уже с 6 утра. Попасть на него на автомобиле можно будет только после 21:00 7 января. Проезд также перекроют с 06:00 18 января до 22:00 19 января, в праздник Крещения Господня.

Елоховский проезд ведет к Богоявленскому кафедральному собору, который был построен в середине 19 века по проекту архитектора Евграфа Тюрина. В нем также пройдут праздничные службы.

После рождественской службы верующие смогут добраться до дома на общественном транспорте - метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и пригородные электрички будут "в строю" до 2 часов ночи. А работу автобусов, троллейбусов и трамваев на 165 маршрутах было решено продлить до 3 часов ночи. В распоряжении москвичей будут и 13 регулярных ночных маршрута.