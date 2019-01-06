В Москве и Подмосковье покажут детские кукольные спектакли

Рождественские приключения с куклами для самых юных зрителей приготовил фестиваль "Золотая Маска". На различных уличных площадях Москвы и Подмосковья покажут тринадцать детских спектаклей.

Их подготовили театры из Якутии, Хакасии, Карелии, Ставропольского края, Ульяновска, Перми, Нижневартовска, Санкт-Петербурга и Москвы. В ближайшей программе - сразу два "Серебряных копытца" в исполнении Петербургского театра "Складной жираф" и мытищинского театра "Петрушка", "Морозки" театра кукол "Барабашка" из Нижневартовска. Московский "Первый театр" расскажет про "Первый снег", ставропольский театр "Добрая жизнь" познакомит со своим "Морозом Ивановичем". Пермский театр "Карабаска" пригласит в "Ночь перед Рождеством", а хакасский театр "Сказка" увлечет представлением "Мумии тролли и Новый год".

Расписание всех спектаклей и ближайших к вашему дому площадок - на сайте фестиваля. Представления бесплатные, главное - не забыть потеплее одеться и приготовить себе и своим маленьким спутниками сказочное настроение.