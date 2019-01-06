В Воронежской области создана особая экономическая зона

В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".

Как сообщает портал правительства РФ, ОЭЗ создана на территории Новоусманского муниципального района. Она поможет развивать экономику Воронежской области, формировать благоприятные условия для инвестпроектов, а также - создать новые рабочие места.

В новой ОЭЗ, в частности, будут развиваться металлургия, химическая промышленность, производство оборудования для энергетического и нефтегазового машиностроения, судостроения, гражданского авиастроения, двигателестроения.

О намерениях реализовать на территории "Центра" инвестпроекты на общую сумму 3,5 миллиарда рублей уже заявили шесть компаний. Ожидается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ составит более девяти миллиардов рублей, а количество созданных рабочих мест достигнет почти полутора тысяч.