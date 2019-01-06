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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Якутии на побережье моря Лаптевых построят военный городок

Текст: Анна Бондаренко

В якутском поселке Тикси на побережье моря Лаптевых появится военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Северного флота.

Отмечается, что в настоящее время завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, стартовавший в августе 2018-го.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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В городке будет 11 объектов, которые свяжут между собой крытые переходы, что "особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики", подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в конце минувшего года глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что на данный момент ни одна страна мира не имеет такой современной военной инфраструктуры, какую имеет в Арктике Россия. По его словам, в настоящее время продолжается поэтапное завершение работ на островах Арктики - восстанавливаются аэродромы и возводится современная инфраструктура. Военные объекты создаются на арктических островах Земля Франца Иосифа, Земля Александры, Котельный, Средний, остров Врангеля, мыс Шмидта, Новосибирские острова. Кроме того, военное ведомство продолжает строительство военной инфраструктуры на Курилах.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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