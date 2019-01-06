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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В нацпарке Приморья задержали двух вооруженных браконьеров

Текст: Анна Бондаренко

В национальном парке "Земля леопарда" задержали двух вооруженных нарушителей. Еще один, угрожая госинспекторам оружием, сумел скрыться. Как отмечает пресс-служба резервата, заняться незаконной охотой нарушители не успели.

Тем не менее, в заповедный лес они шли с самыми серьезными намерениями: оперативная группа нашла у двух нарушителей заряженные карабины "Тигр", радиостанции и рюкзаки с охотничьим инвентарем. Позже обнаружили третьего участника браконьерской группы, который оказал активное сопротивление невооруженным госинспекторам: целился в них и угрожал открыть огонь.

"Необходимость сопровождения задержанных и численное преимущество охотников не позволили инспекторам организовать преследование последнего нарушителя", - отметила пресс-служба национального парка.

Фото: depositphotos.com
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На место вызвали полицейских, но задержанные отказались от дачи каких-либо показаний. В процессе выяснилось, что один из них является депутатом представительного органа власти, какого конкретно, не сообщается, второй - юристом.

Материалы по данному случаю были переданы в Следственный комитет РФ.

В случае, если задержанные станут фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье 258 УК РФ "Незаконная охота", им грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Кстати

Специалисты ФГБУ "Земля леопарда" имени Николая Воронцова уверены, что дальневосточный леопард оказался на грани исчезновения, главным образом, из-за истребления копытных, являющихся его кормом, людьми.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2017 году на этой особо охраняемой природной территории было зафиксировано 86 взрослых пятнистых кошек и 21 котенок.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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