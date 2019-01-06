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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Камчатки предупредили о девятиметровых волнах

Текст: Анна Бондаренко

В акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

МЧС Камчатки объявило штормовое предупреждение

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 7 января и до середины ночи 8 января в акватории Тихого океана ожидаются волны высотой 8-9 метров. Прогнозируется, что в зоне опасного природного явления окажутся несколько территорий Олюторского муниципального района.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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