Жителей Камчатки предупредили о девятиметровых волнах

В акватории Тихого океана объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 7 января и до середины ночи 8 января в акватории Тихого океана ожидаются волны высотой 8-9 метров. Прогнозируется, что в зоне опасного природного явления окажутся несколько территорий Олюторского муниципального района.

Спасатели рекомендуют руководителям судоходных компаний принять меры повышенной предосторожности.