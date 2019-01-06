Пропавшая в горах Башкирии лыжница нашлась

Поиски туристки, ушедшей кататься на лыжах в Учалинском районе, завершены. Лыжница найдена, об этом сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, лыжница пропала пятого января. Она отправилась одна кататься на лыжах на гору Абараш-Баш и не вернулась. Ее поисками занимались спасатели. К счастью, девушка самостоятельно вышла из гор к людям. Сейчас она находится в деревне Байсакалово.

По словам спасателей, туристка нарушила одно из важнейших правил безопасности: не взяла с собой телефон или хотя бы сигнальный пистолет.