В Башкирии два человека пострадали в аварии с автобусом

В Белебеевском районе не поделили дорогу ВАЗ-2106 и рейсовый автобус Hyundai. Об этом ДТП сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его данным, авария произошла поздним вечером пятого января возле деревни Булановка. Автобус ехал из Белебея в Стерлитамак. В нем в момент аварии находились 22 пассажира и два водителя. К счастью, никто из них не пострадал. Зато досталось водителю "шестерки" и его пассажирке. Они получили различные травмы.

Кстати, рейсовый автобус после оформления аварии продолжил свое движение по маршруту.