Видео: В Уфе Деды Морозы и Снегурочки провели массовый забег на лыжах

Более полусотни Дедов Морозов и Снегурочек стали участниками сказочного забега на лыжах в Демском районе Уфы. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации города.

В мероприятии смогли поучаствовать все желающие: и взрослые, и дети. Многие пришли в своих костюмах новогодних волшебников, остальным "перевоплотиться" помогли организаторы забега, которые припасли для них несколько десятков костюмов.

Участникам забега предстояло пробежать 700 метров по лыжной трассе лесопарковой зоны "Баланово". В итоге самым скоростным Дедом Морозом оказался Юлай Мирсаитов, а самой быстрой Снегурочкой - Алена Астахова. Им вручили торт и сладкие призы.