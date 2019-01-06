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06.01.2019 21:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В Уфе Деды Морозы и Снегурочки провели массовый забег на лыжах

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Более полусотни Дедов Морозов и Снегурочек стали участниками сказочного забега на лыжах в Демском районе Уфы. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации города.

Фото: администрация города Кировска Мурманской области
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В мероприятии смогли поучаствовать все желающие: и взрослые, и дети. Многие пришли в своих костюмах новогодних волшебников, остальным "перевоплотиться" помогли организаторы забега, которые припасли для них несколько десятков костюмов.

Участникам забега предстояло пробежать 700 метров по лыжной трассе лесопарковой зоны "Баланово". В итоге самым скоростным Дедом Морозом оказался Юлай Мирсаитов, а самой быстрой Снегурочкой - Алена Астахова. Им вручили торт и сладкие призы.

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