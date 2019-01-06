Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в республиканском ГУ МЧС, информация о заблудившейся группе поступила сегодня в 19:55. Ориентировочно люди находятся в районе Гара-Баши на высоте около 3500 метров над уровнем моря. Поисково-спасательные работы уже начались.

- На поиски лыжников вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, в количестве девяти человек и одной единицы техники, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Ранее в "Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщали, что подниматься на высоту свыше 1500 метров в ближайшие дни опасно из-за повышенной лавиноопасности. МЧС в связи с этим прогнозом предостерегало от походов в горы.