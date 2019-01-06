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06.01.2019 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять лавин перекрыли Транскавказскую магистраль

Текст: Михаил Сухарев

В Северной Осетии пять сошедших лавин и сильный снегопад заблокировали Транскавказскую магистраль. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", на дороге закрыто движение для всех видов автотранспорта.

Фото: iStock
МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО

- Мобилизовано 8 единиц техники и 10 специалистов-дорожников для ликвидации последствия схода лавин на горном участке федеральной трассы А-164 Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия. К расчистке Транскавказской автомагистрали дорожные службы приступят сразу же после прекращения снегопада и обследования горных склонов сотрудниками противолавинных подразделений, - отметили в дорожной службе.

По данным ГУ МЧС Северной Осетии, между Росским тоннелем и границей сошли пять лавин объемом около 2700 кубических метров, кроме того, в районе держится минимальная видимость.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении.

Накануне из-за лавиноопасности было перекрыто движения по Военно-Грузинской дороге.

Предупреждения о возможном сходе лавин 5 января распространили управления МЧС Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. Лавиноопасность сохранится до 6-7 января на участках выше 1500 метров над уровнем моря. Согласно прогнозу, возможны повреждения автомобильных и канатных дорог, строений, а также линий связи и электропередач.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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