Пять лавин перекрыли Транскавказскую магистраль

В Северной Осетии пять сошедших лавин и сильный снегопад заблокировали Транскавказскую магистраль. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ", на дороге закрыто движение для всех видов автотранспорта.

- Мобилизовано 8 единиц техники и 10 специалистов-дорожников для ликвидации последствия схода лавин на горном участке федеральной трассы А-164 Карджин - Алагир - Нижний Зарамаг - граница с Республикой Южная Осетия. К расчистке Транскавказской автомагистрали дорожные службы приступят сразу же после прекращения снегопада и обследования горных склонов сотрудниками противолавинных подразделений, - отметили в дорожной службе.

По данным ГУ МЧС Северной Осетии, между Росским тоннелем и границей сошли пять лавин объемом около 2700 кубических метров, кроме того, в районе держится минимальная видимость.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении.

Накануне из-за лавиноопасности было перекрыто движения по Военно-Грузинской дороге.

Предупреждения о возможном сходе лавин 5 января распространили управления МЧС Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии. Лавиноопасность сохранится до 6-7 января на участках выше 1500 метров над уровнем моря. Согласно прогнозу, возможны повреждения автомобильных и канатных дорог, строений, а также линий связи и электропередач.