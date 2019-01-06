Путин пообещал выделить госсредства на паллиативную помощь

На паллиативную помощь будет регулярно выделяться финансирование. Об этом заявил президент во время посещения детского хосписа в Невском районе Санкт-Петербурга.

"У нас с этого года регулярно будут выделяться средства из федерального бюджета на такую помощь. В этом году - около 5 миллиардов рублей", - объявил Владимир Путин.

Руководитель "Детского хосписа" Александр Ткаченко подчеркнул, что это позволит сделать "настоящий прорыв для развития паллиативной помощи в стране".

По словам главы государства, законопроект уже в Госдуме и в январе состоится первое чтение.

Президент встретился с детьми и подарил им сладости. "Путин!" - закричал один малыш, увидев главу государства. "Да, здорово", - с улыбкой приветствовал его президент.

"У вас очень хороший дом здесь", - заметил Путин, добавив, что помещения хорошо оборудованы. "Так все красиво и функционально", - оценил он и спросил, нравится ли ребятам. Те хором сказали, что да. "Ну и слава Богу", - ответил президент. В подарок главе государства передали елочные игрушки, раскрашенные вручную.