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06.01.2019 19:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин приехал в детский хоспис

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин навестил детей в хосписе Санкт-Петербурга.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В больнице проходят лечение свыше 250 ребят, из них 23 находятся круглосуточно в стационаре.

Фото: Depositphotos.com
Священник Александр Ткаченко рассказал о первом в России детском хосписе

Детский хоспис был создан в 2006 году. Здесь маленькие пациенты получают также социальную, психологическую и духовную помощь.

Глава государства пообщался с ребятами, поздравил с новогодними праздниками и подарил много сладостей.

Президента сопровождали министр здравоохранения Вероника Скворцова, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и протоиерей Александр Ткаченко, по инициативе которого был открыт детский хоспис.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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