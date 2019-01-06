Владимир Путин приехал в детский хоспис

Президент России Владимир Путин навестил детей в хосписе Санкт-Петербурга.

В больнице проходят лечение свыше 250 ребят, из них 23 находятся круглосуточно в стационаре.

Детский хоспис был создан в 2006 году. Здесь маленькие пациенты получают также социальную, психологическую и духовную помощь.

Глава государства пообщался с ребятами, поздравил с новогодними праздниками и подарил много сладостей.

Президента сопровождали министр здравоохранения Вероника Скворцова, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и протоиерей Александр Ткаченко, по инициативе которого был открыт детский хоспис.