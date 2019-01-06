МЧС опровергло разрушение олимпийской набережной в Сочи

Шторм, обрушившийся несколько дней назад на набережную в олимпийском парке Сочи, не вызвал серьезных повреждений, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Видео шторма, разыгравшегося ночью 4 января в Имеретинской низменности, в результате которого якобы частично размыло прогулочную зону вдоль моря, разошлось сегодня в интернете. На кадрах видно, как волны выплескиваются на берег, а люди убегают от воды.

- Шторм разразился в районе олимпийской набережной, однако никаких серьезных разрушений не произошло. ЧС и происшествий тоже не было, - сообщили в пресс-службе ведомства.