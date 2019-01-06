Новости

Ракетчиков в Крыму подняли по тревоге 14:33
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова 14:31
В Ялте москвич спас тонущего в море мальчика 14:25
МЧС опровергло разрушение олимпийской набережной в Сочи 14:04
Мороз до 15 градусов ожидается в Москве в ночь на Рождество 13:29
Экстремисты из "Правого сектора" начинают блокаду православных храмов 13:23
Шесть граждан Азербайджана пострадали в ДТП на Ставрополье 13:20
В Воронежской области создана особая экономическая зона 13:17
Центр художественной гимнастики откроют в "Лужниках" в 2019 году 13:09
Патриарх Ириней: Передача томоса легализует и расширит раскол на Украине 12:57
Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею 12:55
Владимир Путин приедет в Калининградскую область 12:41
Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии ПЦУ 12:27
Пропавшая в горах Башкирии лыжница нашлась 12:03
Ученые рассказали о новом способе быстро распознать рак 11:51
В Сочи на парковке сгорели шесть автомобилей 11:50
В Волгоградской области восстановили подачу энергии 11:36
В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении 11:32
В роддоме Ингушетии ребенку заклеили рот пластырем 11:26
В Иране анонсировали совместные с Россией военные учения на Каспии 11:07
Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат почти на треть 11:03
Названы главные причины "глюков" Windows 10:49
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Мариуполе 10:43
Пять лавин перекрыли Транскавказскую магистраль 10:41
Опубликовано видео массовой драки студентов в общежитии в Москве 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
06.01.2019 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ялте москвич спас тонущего в море мальчика

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Житель Москвы Кирилл Салов в Ялте спас от неминуемой гибели 12-летнего мальчика, которого штормовой волной смыло с пирса у кафе "Апельсин".

ЧП произошло в светлое время суток. Как все происходило, в Instagram описала свидетельница событий, супруга спасителя Александра Лезина.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри из-за угрозы схода лавин

По ее словам, мальчика начало быстро стало уносить в море, и осознавая, что шансов выплыть самостоятельно нет, он стал кричать о помощи. Но спасателей на пляже в это время не было. Кирилл прыгнул в воду температурой около 10 градусов, при шторме 4 балла.

- За мальчиком он прыгнул не отчаянно, а предварительно оценив ситуацию и свои силы, - рассказала Александра. - И если бы не он, то парня бы не было в живых. Его стало тянуть в море почти сразу, и плыть он не мог.

По словам Александры, другие прогуливавшиеся по набережной Ялты в этот момент заняли позицию сторонних наблюдателей - снимали происходящее на телефон. Кирилл доплыл до тонущего ребенка и потом притянул его из моря к пирсу, рискуя своей жизнью. Парень схватился за палку, которую принесли люди с берега. С ее помощью мальчика и спасли.

- Делал он это не ради медали или похвалы, а потому что не мог пройти мимо тонущего ребенка или стоять равнодушно смотреть, - констатировала Александра.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

6 января православные отметят Рождественский сочельник
Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой"
Турция отклонила новое предложение США по российским С-400
Финляндия выиграла молодежный ЧМ по хоккею, в финале победив США
Кинокритики выбрали лучший фильм 2018 года