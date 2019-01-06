В Ялте москвич спас тонущего в море мальчика

Житель Москвы Кирилл Салов в Ялте спас от неминуемой гибели 12-летнего мальчика, которого штормовой волной смыло с пирса у кафе "Апельсин".

ЧП произошло в светлое время суток. Как все происходило, в Instagram описала свидетельница событий, супруга спасителя Александра Лезина.

По ее словам, мальчика начало быстро стало уносить в море, и осознавая, что шансов выплыть самостоятельно нет, он стал кричать о помощи. Но спасателей на пляже в это время не было. Кирилл прыгнул в воду температурой около 10 градусов, при шторме 4 балла.

- За мальчиком он прыгнул не отчаянно, а предварительно оценив ситуацию и свои силы, - рассказала Александра. - И если бы не он, то парня бы не было в живых. Его стало тянуть в море почти сразу, и плыть он не мог.

По словам Александры, другие прогуливавшиеся по набережной Ялты в этот момент заняли позицию сторонних наблюдателей - снимали происходящее на телефон. Кирилл доплыл до тонущего ребенка и потом притянул его из моря к пирсу, рискуя своей жизнью. Парень схватился за палку, которую принесли люди с берега. С ее помощью мальчика и спасли.

- Делал он это не ради медали или похвалы, а потому что не мог пройти мимо тонущего ребенка или стоять равнодушно смотреть, - констатировала Александра.