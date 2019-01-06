В Волгоградской области восстановили подачу энергии

Энергетики в Волгоградской области устранили нарушения на воздушных линиях электропередачи, вызванные непогодой, сообщает пресс-служба МРСК Юга.

По единичным обращениям работы продолжатся до полного восстановления. Самыми труднодоступными из-за снежных заносов оказались населенные пункты Торгун и Верхняя Водянка в Старополтавском районе, дорогу для продвижения спецтехники пробивали бульдозеры.

Причинами неполадок стали сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и снегопад. К устранению последствий стихии привлекли 35 бригад в составе 124 человек и 58 машин. Для подключения социально значимых объектов использовали 38 резервных источников энергоснабжения.

Как сообщалось ранее, из-за непогоды без электричества остались почти 12 тысяч жителей региона.