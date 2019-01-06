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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На нефтяном месторождении в Югре произошел пожар

На Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел пожар. Сначала борьба с огнем велась силами и средствами самого предприятия. Однако потом 16 человек, обслуживавших установку, покинули место ЧП. Никто не пострадал.

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Сейчас возгорание ликвидируют 76 специалистов МЧС. Пожар начался в печи выпаривания воды на территории седьмого цеха. Произошел разлив нефти. "Угрозы распространения огня на соседние объекты нет", - цитирует ТАСС представителя компании "РН-Юганскнефтегаз".

По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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