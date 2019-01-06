В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

В 8.18 часов утра местного времени удалось ликвидировать пожар на Приобском нефтяном месторождении в ХМАО, сообщили в региональном МЧС.

Сигнал о возгорании печи выпаривания воды из нефти поступил накануне поздно вечером. Были экстренно эвакуированы 16 человек. Пострадавших во время ЧП нет.

Пожару присвоили третий,повышенный номер сложности, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Представитель компании "РН-Юганскнефтегаз", разрабатывающей месторождение, сообщил ТАСС, что для для выяснения обстоятельств произошедшего создана комиссия.