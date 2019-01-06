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06.01.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ХМАО потушили пожар на нефтяном месторождении

Текст: Елена Мационг

В 8.18 часов утра местного времени удалось ликвидировать пожар на Приобском нефтяном месторождении в ХМАО, сообщили в региональном МЧС.

На нефтяном месторождении в Югре произошел пожар

Сигнал о возгорании печи выпаривания воды из нефти поступил накануне поздно вечером. Были экстренно эвакуированы 16 человек. Пострадавших во время ЧП нет.

Пожару присвоили третий,повышенный номер сложности, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Представитель компании "РН-Юганскнефтегаз", разрабатывающей месторождение, сообщил ТАСС, что для для выяснения обстоятельств произошедшего создана комиссия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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