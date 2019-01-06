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06.01.2019 15:07
Рубрика: Общество

"Роскосмос": Странно, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ

Текст: Наталия Ячменникова
В "Роскосмосе" удивлены, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ.
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам официального представителя "Роскосмоса" Владимира Устименко, формальных уведомлений об отмене визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США по-прежнему не поступало. Более того, в госкорпорации считают странным, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ, а не напрямую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя госкорпорации.

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"Для нас является странным, что коллеги из NASA общаются с нами через СМИ, а не напрямую. Более того, мы считаем, что (директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джим Брайденстайн мог связаться с главой "Роскосмоса" лично с учетом тех заявлений, которые звучали в октябре в ходе его визита в Москву", - сказал Устименко.

"Роскосмос" по-прежнему ждет разъяснений по сложившейся ситуации от американского агентства по установленным партнерским каналам или же от представителей NASA в России. Как отметил Устименко, "пока даже формальных уведомлений об отмене визита по-прежнему не поступало".

Напомним: накануне NASA проинформировало о том, что визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США необходимо отложить, при этом новая дата визита не определена. Как сообщила пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс, российское космическое ведомство официально проинформировано. При этом Пауэрс отметила, что директор NASA Джим Брайденстайн лично не уведомлял Рогозина.

Визит Рогозина планировался на февраль. Минувшей осенью, в октябре, директор NASA Джим Брайденстайн посетил Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с запуском нового экипажа на Международную космическую станцию. В ответ NASA пригласило руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как предполагалось, во время визита Рогозина будет обсуждена программа работы на МКС до 2024 года и дальнейшую перспективу, включая возможность совместной разработки экспериментов. Основной акцент, надо полагать, был бы сделан на обсуждении перспектив сотрудничества по лунной программе и исследованию солнечной системы. Кроме того, рассматривалось посещение университета, в котором учился Брайденстайн, а также, возможно, одного из предприятий ракетно-космической кооперации США.

Сам Брайденстайн ранее говорил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе из-под американских санкций Рогозина с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Дмитрий Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.

Но, как сообщил Брайденстайн в опубликованном интервью газете The Washington Post, он принял решение отменить визит Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. "Мы слышали от множества сенаторов, что это (приглашение Рогозину посетить США) не слишком хорошая идея", - сказал глава американского космического ведомства. "И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение", - добавил он.

Брайденстайн проинформировал также, что идея пригласить Рогозина была попыткой "сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран". Он заметил, что это было "хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере". По словам Брайденстайна, он не консультировался с Белым домом, когда приглашал Рогозина в США, а также не консультировался и теперь, когда отменил это приглашение.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Между тем, российские эксперты считают, что визиту главы Роскосмоса в США помешало антироссийское лобби, сформировавшееся в Америке. И этот шаг требует от России пересмотра национальной космической стратегии, считает, в частности, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. "Данный инцидент с Рогозиным подтверждает тезис о том, что двухсторонние отношения все меньше зависят от персонального фактора. Мы видим изначально настроенного на сотрудничество с Россией президента (США Дональда) Трампа и главу NASA Брайденстайна, которые не могут реализовать свои намерения из-за политических препятствий, которые носят конъюнктурный характер. В американской политике сформировалось устойчивое антироссийское лобби, антироссийская коалиция, которая блокирует взаимодействие в стратегически значимых сферах", - рассказал Ремизов РИА Новости.

По его мнению, такая позиция не выгодна для двухсторонних отношений.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Россия и США
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