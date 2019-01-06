Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова

At Lviv airport where an Turkish Airlines aircraft has gone off the runway pic.twitter.com/nMhRqdhdQL — Phil & Asia (@philandasia) 6 января 2019 г.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета. Об этом сообщают "Украинские новости".

На борту лайнера Boeing 737-800 находились 59 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Аэропорт имени Данила Галицкого временно приостановил свою работу, в ближайшее время, как заверили в пресс-службе, она будет восстановлена.

Аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого считается крупнейшим на Западной Украине. В 2018 году он обслужил около 1,6 миллиона пассажиров.