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Рубрика: Культура

Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости

"Матч ТВ"

12.00. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Матч за третье место. Россия - Швейцария. Повтор ночной прямой трансляции.

14.35. Хоккей. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира в Канаде. Финал. США - Финляндия. Повтор ночной прямой трансляции.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Финляндия) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Хоккейная "молодежка" сыграет за "бронзу" ЧМ со Швейцарией

20.25. Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Реал Сосьедад". Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Барселона". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

16.55. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала (из одной игры; но в случае ничьей в основное время - назначается переигровка на поле гостей этого матча). "Манчестер Сити" (D-1) - "Ротерхэм" (D-2). Прямая трансляция.

19.25. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Ньюпорт Каунти" (D-4) - "Лестер" (D-1). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

13.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Эйбар" - "Вильярреал". Прямая трансляция.

18.10. Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетико" (Мадрид). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

13.55. Баскетбол. Мужчины. Единая лига. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зелена-Гура" (Польша). Прямая трансляция.

15.55. Баскетбол. Мужчины. Единая лига. УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

10.00. Теннис. Турнир WTA в Брисбене (Австралия). Финал. Каролина Плишкова (Чехия) - Леся Цуренко (Украина). Прямая трансляция.

13.30. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Мужчины. Четверки. Первая попытка. Прямая трансляция.

15.00. Бобслей. Этап Кубка мира в Альтенберге (Германия). Мужчины. Четверки. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
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14.50. Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист" (Екатеринбург). Прямая  трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Слован" (Братислава, Словакия). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ HD"

14.15. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Рига, Латвия). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

06.00. Теннис. Турнир ATP в Сиднее (Австралия). 1/16 финала. Прямая трансляция.

12.00. Теннис. Турнир ATP в Брисбене (Австралия). Финал. Даниил Медведев (Россия) - Кей Нисикори (Япония). Прямая трансляция.

14.00. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Загребе (Хорватия). Мужчины. Слалом. Первая попытка. Прямая трансляция.

15.00. Лыжные гонки. Многодневка "Тур де Ски". Седьмой, финальный этап в Валь-ди-Фьемме (Италия). Женщины. Гонка преследования 9 км свободным стилем, горный профиль трассы. Прямая трансляция.

16.15. Лыжные гонки. Многодневка "Тур де Ски". Седьмой, финальный этап в Валь-ди-Фьемме (Италия). Мужчины. Гонка преследования 9 км свободным стилем, горный профиль трассы. Прямая трансляция.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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17.45. Горные лыжи. Этап Кубка мира в Загребе (Хорватия). Мужчины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

18.30. Прыжки на лыжах с трамплина. "Турне четырех трамплинов". Четвертый, заключительный этап в Бишофсхофене (Австрия). Основная сессия. Прямая трансляция.

"Евроспорт 2"

12.00. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Мужчины. Первая попытка. Прямая трансляция.

13.00. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Мужчины. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

15.30. Санный спорт. Этап Кубка мира в Кенигсзе (Германия). Эстафета. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.

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