Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января

7 января, понедельник

"Матч ТВ"

17.00. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Авангард" (Омск). Прямая трансляция.

22.40. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала (из одного матча; в случае ничьей в основное время назначается переигровка на поле гостей первой игры). "Вулверхэмптон" (D-1) - "Ливерпуль" (D-1). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 1"

22.40. Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала (из одного матча; в случае ничьей в основное время назначается переигровка на поле гостей первой игры). "Вулверхэмптон" (D-1) - "Ливерпуль" (D-1). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Футбол 3"

22.55. Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта" - "Атлетик" (Бильбао). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

07.55 - 11.25. Легкая атлетика. Всероссийский турнир в крытом помещении "Рождественские старты - Мемориал Э.С.Яламова" в Екатеринбурге. Прямая трансляция.

14.55. Баскетбол. Женщины. Премьер-лига. УГМК (Екатеринбург) - "Спартак" (Ногинск). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

07.00 - 11.05. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Сиднее (Австралия). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.50. Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - "Адмирал" (Владивосток). Прямая трансляция.

17.20. Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Московская обл.) - "Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ HD"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

06.00 - 08.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТР в Сиднее (Австралия). Прямая трансляция.

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8 января, вторник

"Матч ТВ"

14.20. Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" (Екатеринбург) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

19.30. Баскетбол. Мужчины. Евролига. "Химки" (Московская обл.) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция). Прямая трансляция (с получасовым превью).

"МАТЧ! Футбол 1"

20.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Нант" - "Монпелье". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

19.55. Баскетбол. Мужчины. Евролига. "Химки" (Московская обл.) - "Фенербахче" (Стамбул, Турция). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Наш Спорт"

21.10. Баскетбол. Мужчины. "Еврокубок". Второй групповой этап "Топ-16". "Скайлайнерс" (Франкфурт, Германия) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Прямая трансляция.

"МАТЧ! Арена"

08.00 - 13.00. Теннис. Женщины. Турнир WTA в Сиднее (Австралия). Прямая трансляция.

"КХЛ ТВ"

14.15. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Куньлунь" (Китай). Прямая трансляция.

16.50. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - ЦСКА. Прямая трансляция.

19.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия). Прямая трансляция.

"Евроспорт"

07.00 - 09.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТР в Сиднее (Австралия). Прямая трансляция.

13.00 - 15.00. Теннис. Мужчины. Турнир АТР в Сиднее (Австралия). Прямая трансляция.

19.45. Горные лыжи. Этап Кубка мира во Флахау (Австрия). Женщины. Слалом. Первая попытка. Прямая трансляция.

22.30. Горные лыжи. Этап Кубка мира во Флахау (Австрия). Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

05.00 (в ночь на 9 января). Теннис. Мужчины. Турнир АТР в Сиднее (Австралия). Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское. В программе возможны изменения и дополнения.