СМИ: Сбежавший в Риме дипломат КНДР мог уже улететь в США

История с побегом высокопоставленного дипломата Северной Кореи в Риме становится все более запутанной. Журналисты самых разных изданий пытаются выяснить, что же именно произошло и где беглец сейчас. Не исключено, что он уже уехал в США или Великобританию.

Напомним, что несколько дней назад южнокорейские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщили сенсационную новость: временный поверенный в делах посольства КНДР в Риме 44-летний Чо Сон Гиль сбежал и находится под защитой правительства Италии в неизвестном месте. Чо с мая 2015 года работал в посольстве КНДР в Риме. В сентябре 2017 года власти Италии выдворили посла КНДР в знак протеста против ядерных испытаний Северной Кореи. После этого с октября 2017 года Чо Сон Гиль исполнял обязанности посла и был временным поверенным в делах. СМИ Южной Кореи назвали эту историю "первым за время правления Ким Чен Ына побегом дипломата КНДР уровня посла". Позже эту информацию подтвердила разведка Юга, сказав, что Чо с женой исчез примерно в начале ноября. Ряд СМИ затем сообщили, что Чо собирается в итоге осесть в США, тогда как другой высокопоставленный перебежчик - бывший советник-посланник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо - публично призвал Чо Сон Гиля, которого лично знает, приехать в Южную Корею и вести вместе борьбу "против режима Ким Чен Ына, за объединение корейской нации".

В настоящий момент многие СМИ пытаются узнать что-то новое о ситуации и наиболее активно себя проявляют итальянские издания. Газета Corriere della Sera, ссылаясь на свои источники, представила несколько иную версию ситуации. По ее информации, Чо Сон Гиль с 2006 по 2009 учился в Италии, владеет английским, итальянским и французским языками, хорошо знает Западную Европу. Еще в сентябре прошлого года он получил уведомление из Пхеньяна, что должен возвращаться и готовился к передаче дел своей замене. С учетом его должности, когда он исполнял обязанности посла, то процедура замены осуществлялась в тесном контакте с МИД Италии. Однако когда из МИД Италии в ноябре позвонил ему, чтобы завершить процесс замены, то с удивлением выяснили, что Чо Сон Гиль уже куда-то исчез. Сообщается, что об этом немедленно уведомили итальянскую разведку, которая нашла Чо в какой-то "третьей стране", название которой не сообщают. В это же время о ситуации проинформировали и США, которые подключились к делу. Чо в итоге вернули в Италию, и он сейчас, как утверждает Corriere della Sera, находится в каком-то укромном месте под охраной спецслужб Италии и ожидает решения своего вопроса.

По поводу его дальнейших планов газета сама признает, что ничего точно нельзя сказать. По одной версии, он действительно собирается уехать в США и ждет момента, когда переезд организуют. По другой версии, он хочет продать имеющуюся у него информацию спецслужбам США, получать вознаграждение, новые документы и остаться в Италии.

Однако газета Il Messaggero заявила, что Чо Сон Гиль, возможно, уже вообще покинул Италию и улетел либо в США либо в Великобританию. Что касается "американского следа", то было высказано предположение, что Чо и, скорее всего, еще его жену, а также детей (или одного ребенка) вывезли в США через американскую военную базу во Франкфурте. Но и эта газета признает, что это всего лишь - предположения, а не точная версия событий.

Были озвучены и другие варианты, включая что Чо Сон Гиля уже вернули в Северную Корею. Один из итальянских депутатов сказал, что в сентябре 2017 года он встречался с двумя дипломатами КНДР, включая нового временного поверенного в делах. На вопрос о том, где Чо Сон Гиль, тогда ему сообщили, что он уже завершил свой срок работы и вернулся в Пхеньян.

Правда тут же многие СМИ информируют о приехавшей из КНДР в Рим "группе проверки", составленной то ли из чиновников ЦК Трудовой партии Кореи, то ли из агентов спецслужб Северной Кореи. Они должны были попытаться найти и вернуть Чо, но им это не удалось, потому сейчас они остаются в Италии и пытаются минимизировать негативные последствия скандала.

В ЦРУ на вопросы журналистов ответили, что запросы на предоставление убежища рассматривает всегда в первую очередь Госдеп, посоветовав обратиться туда, а сами отказались что-либо говорить. В Государственном департаменте упорно отмалчиваются.

Как признают эксперты, если Чо Сон Гиль действительно собрался в США, то подход американцев, которые ничего не говорят, можно понять. Сейчас Вашингтон пытается организовать второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а потому шумиха вокруг побега явно не будет способствовать проведению личной встречи лидеров двух стран. Ранее другие итальянские СМИ сообщили, что США с самого начала попросили Италию не предавать огласке этот инцидент с побегом. В тайне удалось сохранить до начала января, когда все просочилось в южнокорейские СМИ.