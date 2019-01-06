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06.01.2019 16:23
Рубрика: В мире

Сотрудник корейской разведки покончил с собой

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

43-летний сотрудник Национальной разведывательной службы Республики Корея покончил с собой, оставив предсмертную записку. Об этом сообщили в Управлении полиции по Западному округу города Ёнин, что в провинции Кёнги, недалеко от Сеула.

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Как рассказали полицейские, тревогу подняли родные погибшего, которые обнаружили, что сегодня на рассвете он куда-то ушел и не вернулся. Полиция начала розыск, отслеживая сигнал мобильного телефона. В итоге сегодня днем сотрудник НРС был обнаружен мертвым в своей машине, рядом с ним была найдена предсмертная записка.

В полиции не стали разглашать содержание послания и иные подробности, но отметили, что склоняются к версии с самоубийством.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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