Сотрудник корейской разведки покончил с собой

43-летний сотрудник Национальной разведывательной службы Республики Корея покончил с собой, оставив предсмертную записку. Об этом сообщили в Управлении полиции по Западному округу города Ёнин, что в провинции Кёнги, недалеко от Сеула.

Как рассказали полицейские, тревогу подняли родные погибшего, которые обнаружили, что сегодня на рассвете он куда-то ушел и не вернулся. Полиция начала розыск, отслеживая сигнал мобильного телефона. В итоге сегодня днем сотрудник НРС был обнаружен мертвым в своей машине, рядом с ним была найдена предсмертная записка.

В полиции не стали разглашать содержание послания и иные подробности, но отметили, что склоняются к версии с самоубийством.