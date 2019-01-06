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06.01.2019 11:51
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о новом способе быстро распознать рак

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана (Израиль) обнаружили связанный с активацией иммунной системы механизм, позволяющий защитным клеткам организма более эффективно обнаруживать и уничтожать раковые клетки, пишет Medicalxpress.

Специалисты отследили и тщательно изучили процесс, который запускает маркировку вирусоподобных генов в клетках, чтобы не идентифицировать их как опасные вирусы. Если подавить этот механизм, то иммунная система тут же начинает активную борьбу с раковыми клетками. Наибольший эффект от "блокировки" был зафиксирован при раке легких и меланоме.

Фото: depositphotos.com
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- Мы обнаружили, что если механизм отключить, иммунная система становится гораздо более чувствительной и агрессивной по отношению к опухолевым клеткам, - пояснил профессор Эрез Леванон.

Он отметил, что в последние годы были разработаны противораковые лекарства нового поколения, которые блокируют белки, снижающие иммунную активность в отношении злокачественных опухолей. Эти препараты показали значительный успех при нескольких типах опухолей. В 2018 году Нобелевскую премию по медицине присудили американскому и японскому иммунологам Джеймсу Элисону и Тасуку Хондзе, которые открыли ключевые гены этого механизма.

Несмотря на достижение, нынешнее поколение лекарств помогает лишь небольшому числу пациентов, в то время как большинство препаратов не в состоянии заставить иммунную систему атаковать раковую опухоль.

Специалисты считают, что последнее открытие позволит сделать прорыв в лечении онкологии. Так, несколько ведущих компаний уже начали исследования в целью получить лекарства, которые будут работать на основе сделанного открытия.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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