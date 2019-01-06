В ДТП с участием автобуса в Таиланде погибли 6 человек, 50 пострадали

Шесть человек погибли, 50 пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двухэтажного туристического автобуса в Таиланде. По данным полиции, он следовал из района Паном Прай в Бангкок.

Авария произошла в районе Кхлонг Луанг около 3:20 по местному времени. По словам пассажиров, водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, в результате автобус повело на скользкой от дождя дороге, после чего он перевернулся.

Как отмечает Bangkok Post, в результате ДТП погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Остальные пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает водителя автобуса, чтобы допросить его. Предполагается, что он находится среди тех, кого спасатели отправили в больницу.