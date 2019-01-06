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06.01.2019 11:07
Рубрика: В мире

В Иране анонсировали совместные с Россией военные учения на Каспии

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Военно-морские силы Ирана и России в ближайшее время проведут совместные учения в акватории Каспийского моря. Об этом сообщил командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Совместные ирано-российские военно-морские учения на Каспии, которые состоятся в ближайшем будущем, станут еще одной площадкой для расширения двустороннего сотрудничества. Маневры будут способствовать повышению степени взаимодействия двух стран на море как на стратегическом, так и на тактическом и оперативном уровнях", - цитирует Ханзади агентство Mehr.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По словам главкома иранских ВМС, в ходе учений моряки из Ирана и РФ будут отрабатывать, в том числе, проведение спасательных операций в Каспийском море, а также действия по борьбе с пиратством.

"Сотрудничество между ВМС ИРИ и РФ и флотами других прикаспийских стран в последние годы заметно углубилось. Все государства региона исходят из того, что на Каспии не должны присутствовать нерегиональные силы", - отметил контр-адмирал.

Напомним, 12 августа 2018 года лидеры России, Ирана, Казахстана, Туркменистана и Азербайджана в казахстанском Актау подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над Конвенцией велась с 1996 года, в ее разработке участвовали эксперты из всех стран региона.

Документ соблюдает интересы всех прикаспийских государств.

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