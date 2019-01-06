В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

В Иране в результате землетрясения ранения получил 31 человек, сообщил иранский Центр управления кризисными ситуациями.

По его данным, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районенаселенного пункта Гилянгарб западной провинции Керманшах в 17:10 по местному времени (16:40 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.

В Гилянгарб отправлены отряды спасателей и дополнительные бригады скорой помощи. В учебных заведениях города объявлены каникулы до нормализации обстановки.

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.