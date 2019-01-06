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06.01.2019 20:04
Рубрика: В мире

В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

В Иране в результате землетрясения ранения получил 31 человек, сообщил иранский Центр управления кризисными ситуациями.

Фото: AP Photo/Salvatore Allegra
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По его данным, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районенаселенного пункта Гилянгарб западной провинции Керманшах в 17:10 по местному времени (16:40 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.

В Гилянгарб отправлены отряды спасателей и дополнительные бригады скорой помощи. В учебных заведениях города объявлены каникулы до нормализации обстановки.

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.

В мире Ближний Восток Иран
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