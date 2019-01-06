В Рождество определится победитель хоккейного турнира в Минске

Новогодние сюрпризы сопровождают в первые дни наступившего года баталии XV Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз президента Беларуси. Еще до наступления "первой звезды", сообщает БЕЛТА, пройдут на "Чижовка-Арене" четыре полуфинальных матча этого популярного международного состязания. А в Рождество будет определен и победитель почетного трофея.

По информации агентства, после полудня на большой площадке "Чижовка-Арены" скрестят свои клюшки наиболее титулованные команды турнира - России и Финляндии. Представители страны Суоми в своем активе имеют восемь наград: шесть бронзовых и две серебряные медали. Российская команда двенадцать раз поднималась на пьедестал почета и трижды становилась лидером турнира.

Одиннадцатикратному победителю состязания - хоккейной команде президента Беларуси - предстоит сегодня вечером встретится со сборной Объединенных Арабских Эмиратов. А на малой площадке "Чижовка-Арены" состоятся также матчи за 5-12 места турнира. Первыми на лед выйдут Швейцария и Германия, затем сыграют команды Балкан и IIHF, Словакии и Чехии, команды Балтии и Китая.