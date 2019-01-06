Валерий Брагин: Уезжаем с положительными эмоциями

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итог выступлению нашей команды на чемпионате мира в Канаде. Специалист положительно оценил игру сборной.

Россияне выиграли "бронзу" мирового первенства. В полуфинале в тяжелой борьбе наши хоккеисты уступили США, а в игре за третье места уверенно переиграли Швейцарию 5:2. Брагин подчеркнул важность этой встречи.

"Очень важный был матч в плане психологии и эмоций. План на игру сработал. Неплохо провели весь турнир, одну игру не получилось выиграть, хотя играли неплохо, - приводит слова Валерия Николаевича официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). - Самое главное, что уезжаем с положительными эмоциями".

Главным героем матча стал нападающий Кирилл Слепец, оформивший хет-трик. Брагин дал высокую оценку его действиям, отметив, вместе с тем, что здорово сыграла вся команда.

"Игра Слепца? Очень полезная роль у него была, вся сдерживающая линия здорово сработала, звено, которое играло меньшинство, - сказал специалист. - Те роли, которые были распределены, хоккеисты выполнили неплохо. Самым главным было объединить этот созыв. Я думаю, что это получилось".

Сам Слепец обратил внимание на то, что команда сделала все, чтобы завоевать эту медаль. Он признался, что для него гораздо ценнее было бы забить одну шайбу американцам в предыдущей игре, чем трижды поразить ворота Швейцарии.

"Вчера было досадно, но сегодня мы бились только за медаль. Я бы все эти три гола поменял на один вчерашний, но мы имеем то, что имеем, - констатировал игрок. - Мама собирает мои медали, она каждую медаль и грамоту хранит. Передаю ей привет, люблю ее. Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль".

Форвард Виталий Кравцов заметил, что сборная России на этом турнире стала настоящей командой, и все боролись друг за друга. Он не скрывал грусти от того, что в таком составе хоккеисты уже не соберутся.

"Если ты ошибся, то все 20 человек готовы были за тебя отработать, ложились под шайбу. Мы стали как одна семья, грустно будет вспоминать об этом всем. Никогда мы в жизни больше не встретимся в таком составе, - поделился эмоциями Кравцов. - Швейцарцы тоже хотели выиграть - матч за медали никто просто так тебе не отдаст".

Эта "бронза" молодежных чемпионатов мира стала для сборной России девятой. Столько же раз наша команда становилась серебряным призером мировых первенств, а "золото" выигрывала четырежды. В последний раз на сегодняшний день она пришла к чемпионству под руководством Брагина в 2011 году.