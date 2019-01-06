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Рубрика: В мире

Варфоломей вручил Епифанию томос об автокефалии ПЦУ

Текст: Юрий Когалов

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе раскольнической "православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Церемония, которую транслировали украинские СМИ, прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле. При этом присутствовали президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий, члены правительства и "авторитетные" бизнесмены.

УПЦ посчитала невозможным присоединение к автокефалии

Документ о предоставлении автокефалии Украине был подписан Варфоломеем накануне. После этого он принял Порошенко, который привез константинопольскому патриарху шоколад с собственной фабрики. Кстати, в конце декабря Варфоломей рассказал, что взял за "автокефалию" с Порошенко не деньгами, а конфетами и шоколадом, и весь его раздал. Что не отменяет еще весною обнародованной информации о полученных Варфоломеем от Порошенко 25 миллионах долларов.

Напомним, так называемый "объединительный православный собор" на Украине, утвердивший устав новой церкви, прошел 15 декабря прошлого года. При этом каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая наибольшую паству в стране, не признала решение "собора нечестивых".

Как заявил митрополит Епифаний, для формирования руководства ПЦУ (при этом в Стамбуле предлагают другую аббревиатуру - СЦУ, "святая церковь Украины", прим. "РГ") потребуется около двух месяцев после вручения томоса.

В документе отмечается, что "права Вселенского престола на экзархат на Украине и священные ставропигии остаются непреуменьшенными", и все "значительные вопросы" Святейшая церковь Украины (именно так в тексте называется ПЦУ) должна решать через Стамбул. При этом автокефалия ПЦУ ограничена границами украинского государства, она не может назначать епископов или создавать парафии за пределами Украины.

В РПЦ считают, что томос для новой украинской церковной структуры является простой бумагой, не имеющей канонической силы. По мнению председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, все это результат неуемных политических и личных амбиций.

РПЦ: У канонической УПЦ гораздо больше прав, чем получит автокефалия

Между тем украинские СМИ отмечают некоторые странности во всем этом процессе. Так, ни на церемонии подписания, ни на вручении не было главы Киевского патриархата митрополита Филарета. Зато в Стамбул приехал кабмин Украины почти в полном составе. Издание "Страна" задается вопросом, за чей счет в Турцию прилетели чиновники, не имеющие никакого отношения ни к томосу, ни к в строгом смысле православию, как тот же униат Парубий. Рядом с официальными лицами присутствовал также бизнесмен Александр Петровский - крайне неоднозначная личность. В СМИ Петровского (он же Налекрешвили) называли криминальным авторитетом, правда, свою принадлежность к уголовному миру он отрицает. Кстати, некоторые украинские министры относятся к греко-католической церкви, подчиняющейся Ватикану, и непонятно, что они делали в Стамбуле.

В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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