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06.01.2019 16:50
Рубрика: В мире

Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола

Текст: Олег Кирьянов, Юрий Когалов

49-летний король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, решение уже в ступило в силу. Об этом стало известно из соответствующего пресс-релиза, которое было распространено королевским дворцом.

Фото: russia4life.ru/ instagram.com
Король Малайзии женился на "Мисс Москва - 2015"

В сообщении не указаны причины такого решения, а сказано лишь, что "его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами" - как того требует 32 статья Конституции. В своем послании монарх "поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые избрали его королем", а также выразил "признательность премьер-министру и правительству, с которыми работал эти годы". Кроме того, король выразил надежду, что "малайцы продолжат поддерживать единство" и "сохранят страну в мире и гармонии".

Мухаммад V был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании членами Совета правителей, трон он занял в декабре того же года. Предполагается, что он вернется в свой родной султанат (штат) Келантан.

Отметим, что это первый в истории Малайзии случай отречения монарха от престола. Примечательно, что должность короля в Малайзии является выборной. Главой государства становится один из правителей 9 султанатов (штатов): Перак, Негери-Сембилан, Селангор, Паханг, Перлис, Кедах, Келантан, Тренгану и Джохор. Король выполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Мухаммад V был 15-м по счету королем Малайзии.

Несмотря на свою королевскую должность Мухаммад V известен своими увлечениями экстремальными видами спорта, забегами по пересеченной местности на выносливость и спортивной стрельбой.

Впрочем, в России он известен, скорее, другим. Его супруга - 25-летняя россиянка Оксана Воеводина, которая в 2015 году завоевала титул "Мисс Москва". Они поженились совсем недавно - 22 ноября, эту новость старались хранить в тайне.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия
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