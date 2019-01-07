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07.01.2019 12:40
Рубрика: Общество

305 лет назад появилась пишущая машинка

Текст: Наталия Ячменникова
305 лет назад англичанин Генри Милль представил патент на "машину для переписывания писем". Это был первый прототип пишущей машинки. Любопытно, что изобретатель был… работником водопроводной станции - инженером гидротехнических сооружений. К сожалению, кроме текста патента не сохранилось ничего. Ни точных данных о механизме, ни фото.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако именно Генри Милль положил начало в увлекательнейшей мировой истории пишущей машинки.

Фото: Depositphotos.com
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Попытки создать некий механизм, который мог бы закреплять мысли в печатном виде на бумаге, предпринимались в самых разных странах. Так, вслед за британским водопроводчиком в пятидесятых годах того же столетия печатную машинку сконструировал в Германии Фридрих фон Кнаусс. А примерно в 1808 году уже в Испании талантливый механик Пеллегрино Турри также создает собственную печатную машинку.

И это, пожалуй, самая романтическая страница во всей этой "пишущей" истории. Дело в том, что Пеллегрино придумал подобный аппарат для юной графини Каролины Фантони, в которую был влюблен. Молодая девушка неожиданно ослепла. И чтобы любимая могла переписываться со своими родственниками, Терри создал печатную машинку. Как работало устройство? Графиня пальцами находила клавишу с выгравированной на ней необходимой буквой, легко нажимала, а литера опускалась, оттискивая через копирку букву на бумаге.

К сожалению, после смерти Каролины машинка затерялась, но, как свидетельствуют историки, сохранилось несколько напечатанных на ней писем. Любопытно, что для печати использовалась бумага, испачканная сажей. Нечто вроде известной нам "копирки". Однако сама идея "копирования" нескольких документов была разработана отнюдь не Турри.

Фото: depositphotos.com
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В 1806 году англичанин Ральфом Ведгвудом запатентовал "угольную бумагу". Она на протяжении еще двух веков активно применялась в делопроизводстве для быстрого получения копий.

Но история пишущей машинки на этом не закончилась. В Соединенных Штатах в 1829 году патент на нее получил Уильям Берт. Она называлась "пишущая машинка для слепых". А в 1833 году француз Ксавье Прогэн изобрел машинку с символьными клавишами и рычагами для каждого символа.

Важная веха в истории пишущей машинки связана с российским изобретателем Михаилом Алисовым, нашим замечательным изобретателем "полиграфии", чьи труды были отмечены медалями Русского технического общества и всемирных Парижской и Филадельфийской выставок.

Михаил Иванович Алисов (1830 - 1898) родился в селе Панки Старооскольского уезда Курской губернии в дворянской семье. Закончил Курскую гимназию и физико-математический факультет Харьковского университета. Кандидат естественных наук. В начале 1870-х Алисов создал первую отечественную наборно-пишущую машину - "скоропечатник". А комплект копировально-множительного оборудования назвал "полиграфом". При этом сам технологический процесс - "полиграфией". Патент России на "способ размножения текста, рисунков, чертежей при помощи особо приготовленных для сего чернил и бумаги" он получил только в 1879-м, через десять лет после изобретения.

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Печать производилась с желатиновой формы, нанесенной на цинковую пластину. "Скоропечатник" впервые увидели в 1873 году на проходившей в Вене Всемирной выставке, затем Алисов модернизировал аппарат, обеспечив возможность печати на литографской бумаге и превратив его тем самым в наборно-пишущую машину.

Общество Наука
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