Александр Самедов согласовал контракт с "Крыльями Советов"

Новой командой бывшего полузащитника московского "Спартака" и сборной России Александра Самедова станут самарские "Крылья Советов". Об этом сообщил директор по развитию волжского клуба Александр Шикунов.

"Мы уже договорились с ним, остались лишь формальности, - приводит слова Шикунова "Спорт-Экспресс". - Сейчас из-за праздников ничего не работает, а так, осталось только контракт подписать".

"Спартак" на днях объявил о расторжении контракта с Самедовым, который является воспитанником клуба. Он дебютировал за основу "красно-белых" в 2002 году и играл за команду до 2005 года. После, сменив за карьеру ряд клубов, поиграв, в том числе, за столичные "Локомотив" и "Динамо", Самедов в 2017 году вернулся в "Спартак" и помог ему завоевать чемпионство и выиграть Суперкубок России.

На счету Александра 53 матча за национальную команду, в составе российской сборной он выступал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. После домашнего ЧМ он объявил о завершении карьеры в сборной.