Американские военные порвали флаг Литвы на части

Дислоцированные в странах Балтии американские военнослужащие совершили акти вандализма в Каунасе. Находящиеся в командировке граждане США сняли флаг Литвы со здания прокуратуры. В полицию с заявлением обратился очевидец. По словам мужчины, янки порвали полотнище на части.

Инцидент произошел еще в апреле прошлого года, но известно о нем стало только сейчас, так как правоохранительные органы решили не предавать дело огласке. В Министерстве обороны Литвы пока никак не прокомментировали произошедшее.

Одиозное поведение американских военных уже не раз становилось главной темой в местных новостях. Так, в центре Каунаса солдат из США подрался с двумя гражданами Азербайджана. Кроме того, СМИ сообщали о массовом дорожно-транспортном происшествии, устроенном военными из Штатов.