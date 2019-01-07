Британские СМИ рассказали о жизни Скрипалей после отравления

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британской разведки, и его дочь Юлия остались жить в Великобритании после инцидента с их отравлением в Солсбери в марте 2018 года, утверждает газета The Telegraph. По ее информации, Лондон укрывает их по программе защиты свидетелей.

Издание утверждает, что Скрипали живут на юге Великобритании и продолжают периодически наблюдаться у врачей. Сергей Скрипаль заметно похудел, а его дочь устроилась на работу, связанную со знанием русского языка. Несмотря на программу защиты свидетелей, они якобы поддерживают контакты с близкими в России.

Ранее Юлия Скрипаль в единственном видеообращении, которое она записала после инцидента с отравлением, выражала желание в будущем вернуться в Россию.