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07.01.2019 19:23
Рубрика: В мире

Черногорский митрополит назвал грехи официальной Подгорицы

Текст: Александр Борисов (Подгорица)

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской Православной Церкви Амфилохий в своем рождественском обращении обозначил три главных греха нынешней черногорской власти: создание раскольнической церкви, признание лжегосударства Косово, введение санкций в отношении России.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
В Черногории начались открытые гонения на Сербскую Православную Церковь

"Это стыд и срам властям, а не всей Черногории, поскольку Черногория этого не принимает", - сообщил священнослужитель.

Напомним, что официальная Подгорица в конце декабря 2018 года начала открытое гонение на Сербскую Православную Церковь и реализацию курса своего президента Мило Джукановича на создание собственной автокефальной церкви. Так, согласно решению властей, около пятидесяти монахов, монахинь, а также священнослужителей СПЦ остались без разрешения на дальнейшее пребывание в Черногории, в то время как тридцать из них обязаны уже в ближайшее время покинуть данное балканское государство.

Следует учитывать, что Черногорско-Приморская митрополия является самой старой в СПЦ. Она - единственная, просуществовавшая без изменений с момента получения автокефалии в 1219 году. В настоящее время ее возглавляет митрополит Амфилохий, который прямо указал на истинного, по его мнению, инициатора православного раскола - Соединенные Штаты Америки.

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Немаловажной является и позиция еще одного иерарха СПЦ - епископа Зворничко-Тузланского Фотия, который в канун Рождества отметил тот факт, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток. "Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе, - цитирует слова владыки агентство Срна.  - Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели - прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали".

В мире Европа Черногория Общество Религия
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