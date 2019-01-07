Что не пропустить по ТВ на неделе с 7 по 13 января

С Рождеством!

Большой рождественский концерт "Русское Рождество" - на канале "Россия 1" - 7 января в 23:30. Ведущие: Андрей Малахов и Елена Север. Любимые артисты подарят зрителям праздничное настроение, исполнят свои главные хиты, рождественские песни и новые композиции. В праздничном музыкальном марафоне "Русское Рождество" примут участие: Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Николай Басков, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Игорь Николаев, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Ани Лорак, Полина Гагарина, Слава, Юлия Савичева и многие другие.

Премьера НТВ - "Рождество на Роза Хутор". Телеканал представляет телеверсию уникального музыкального фестиваля, организованного на горнолыжном курорте. Впервые фестиваль прошел в 2018 году и всего за год обосновался в календаре культурных событий страны. Живой звук, оригинальная манера исполнения, молодые исполнители, которые взорвали чарты интернет-порталов, а также самые яркие представители современной музыкальной индустрии. В этом году на сцену выйдут "Ленинград", Полина Гагарина, елка, Елена Темникова, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Burito, Банд’Эрос и многие другие популярные исполнители.

Еще одна премьера НТВ - "Рождественская песенка". Телефестиваль "Рождественская песенка года", организованный Академией Игоря Крутого, в канун праздника подарит телезрителям возможность увидеть дуэты звезд российской эстрады и начинающих исполнителей. Вместе с именитыми артистами - Александром Панайотовым, Жасмин, Диной Гариповой, Сосо Павлиашвили, Олегом Газмановым, Мари Краймбрери, Стасом Пьехой, группами "Artik & Asti", "Дискотека Авария" и "Пицца" - на сцену выйдут победительница второго сезона международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" Диана Анкудинова, победительница детского "Евровидения" Полина Богусевич, хор Академии Игоря Крутого, лауреаты фестиваля "Детская волна" и многие другие юные артисты. А ведущими мероприятия станут Тимур Родригез и Юлианна Караулова.

Любовь султана

Первый канал считает, что лучшее время на новогодних каникулах, для того, чтобы представить премьеру российско-турецкого сериала - мелодрамы "Cултан моего сердца" (8 января в 21.20, 9-11 января в 21.30, 14-17 января в 21.45). Сериал "Султан моего сердца" - первый масштабный российско-турецкий телепроект, где на фоне подлинных исторических событий разворачиваются дворцовые интриги и история любви. В производстве телесериала приняли участие "Киностудия КИТ" (входит в ГПМ КИТ в составе медиахолдинга "Газпром-медиа"), турецкая компания Maya Productions и международная медиагруппа Global Connection.

События в сериале разворачиваются в 1820-х годах в Турции. Анна, дочь русского посла в Стамбуле, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Правитель Османской империи славится своим увлечением европейским укладом жизни и предлагает Анне стать учительницей его детей. Сначала девушка отказывается, но ради отца вынуждена согласиться на предложение султана. История могла бы стать красивой сказкой о любви, однако Анне приходится шпионить за Махмудом, чтобы сохранить жизнь своему отцу. Дни во дворце оказываются невыносимыми: гарем ее отвергает, а дети совсем не слушаются. Но все трудности способна преодолеть любовь.

Главные роли в сериале "Султан моего сердца" сыграли Александра Никифорова, известная зрителям по детективной истории "Анна-детективъ", и турецкий актер Али Эрсан Дуру. Также в фильме снимались: Александр Соколовский, Дмитрий Щербина, Андрей Руденский, Софи Шуткина, Эмель Чольгечен, Олеся Фаттахова, Илья Шакунов и другие. Кстати, телезрители Турции и России смотрят разные версии сериала: дело в том, что монтаж для своих аудиторий "Киностудия КИТ" и Maya Productions Ltd. осуществляли по-разному. а турецкие экраны телесериал уже вышел - премьера первого сезона состоялась 13 июня на крупнейшем телеканале Турции - StarTV.

Один среди троих

Премьера многосерийного фильма "Питер-Москва" - на Первом канале 7-8 января в 12.15. Герой этой комедии Денис Новодворцев, пилот на рейсах Москва - Санкт-Петербург, без памяти влюбляется в утонченную арфистку Варю. Она кажется ему единственной и неповторимой, но неожиданно в Питере он встречает Еву, которая является полной противоположностью его возлюбленной из Москвы. Второй пилот Анна Кольцова пытается помочь любвеобильному коллеге выпутаться из столь щекотливого положения. Ситуация же у самой Анны ничем не лучше - она уже успела попасть под чары Новодворцева...

Премьера художественного фильма "Золото" с Мэттью Макконахи в главной роли - на Первом канале 12 января в 23.00. Фильм снят по мотивам знаменитой аферы 1993-1997 годов канадской добывающей компании Bre-X Minerals. Невезунчик Кенни Уэллс (Мэттью Макконахи) объединяется с геологом Майклом Акостой (Эдгар Рамирес) с целью найти золото в джунглях Индонезии. После длительных мытарств и растраты всех денег на поисковые работы в пробах внезапно находят значительное количество драгоценного металла. Дальнейшие работы показывают, что найдена очень крупная золотоносная жила, которую оценивают в десятки миллиардов долларов. К дележу находки приступают крупные компании, политики и биржевые игроки. Ставки растут, акции расходятся, как горячие пирожки ... Однако внезапно выясняется, что пробы грунта подделаны сбежавшим Майклом Акостой, и никакого месторождения нет.....

Семен Фарада - "клоун-чародей"

К 85-летию Семена Фарады на Первом канале фильм "Хочется большой, но чистой любви" (12 января в 10:15). Семен Фарада редко улыбается на экране - но, глядя на него, улыбаются все! Актера часто называли грустным клоуном. А вот друзья и родные Фарады уверяют, что ничего грустного в нем не было. Семен Фарада был счастлив и в кино, и в личной жизни. Увы, все это закончилось, когда он тяжело заболел. Семен Фарада 9 лет боролся с недугом, но, увы, не смог победить. 20 августа 2009 года его не стало. В новогодние праздники часто показывают фильм "Чародеи", в котором Семен Фарада сыграл гостя с юга. Вместе с сыном Фарады - актером Михаилом Полицеймако - авторы фильма побывали в телецентре "Останкино", где снимались многие сцены "Чародеев". Родная сестра актера Евгения давно живет в Израиле со своей семьей - дочкой и внуками. В фильме - интервью с ней и ее дочкой - племянницей актера. Семен Фарада настолько понравился Юрию Любимову, что тот взял его в труппу театра на Таганке, закрыв глаза на отсутствие актерского образования. В этом театре Фарада проработал всю жизнь. И здесь же встретил любовь всей жизни. Яркая, заводная, ни на кого не похожая Мария Полицеймако быстро очаровала актера. В фильме вдова Фарады рассказала о секретах своей семейной жизни. В нем также принимают участие. Михаил Полицеймако - актер, сын Семена Фарады, Леонид Ярмольник, Татьяна Черняева, Елена Валюшкина, Вадим Алисов и другие.

Схватка экстрассенсов

Как из проходимцев лепят звезд экстрасенсорных битв. Как постановки выдают за реальные события, а собранную редакторами информацию - за озарения. Как продают подсказки участникам и как ради рейтинга морочат головы родственникам погибших и пропавших людей. Вся подноготная современных магических телешоу - с доказательствами, именами и ценами, Краткий курс советской лже-экстрасенсорики - вот что обещают в новых сериях расследования Бориса Соболева. "Идущие к черту" - в эфире на "России 1" 8 января в 13:30.

Танк победы

С 1 января в прокате фильм "Т-34" Алексея Сидорова, в производстве которого принимал участие канал "Россия 1". 12 января в 10:10 - в эфире канала - документальный фильм "Легенда о танке", который поможет лучше понять художественную ленту. История создания легендарного советского танка Т-34 начинается с 1930-х годов, когда Советским Союзом в Соединенных Штатах был закуплен в качестве прототипа для изучения и производства танк гениального американского конструктора Джона Кристи. Именно он был переработан и использован при разработке БТ-2 и Т-34. Во время Второй мировой войны "дети Кристи" составляли около половины от всего танкового парка всех воюющих стран. Боевая эффективность, технические особенности конструирования и производства легендарного советского танка Т-34 и самое главное - люди, которые работали на производстве Т-34 после беспрецедентной эвакуации танковых производств на Урал. В фильме принимают участие российские, американские и немецкие военные историки, а также ветераны войны и труда

Верность друг другу

Они были одной из самых известных актерских пар. И дело не столько в их ролях и популярности, сколько в легендарной преданности друг другу. Смотрите премьеру документального фильма "Александр Лазарев и Светлана Немоляева. Испытание верностью" 7 января, в 10:50 на канале "ТВ Центр". "Я не знаю, повезло ли Саше со мной. Может, с кем-то он был бы более счастливым. Мне-то с ним повезло, естественно…" - так в фильме Светлана Немоляева говорит о своем муже Александре Лазареве, которого не стало в 2011-м. Но они прожили вместе длинную и очень счастливую жизнь. Их крепкому браку многие завидовали. Но ведь ничто не возникает из ничего. Вот и у Немоляевой и Лазарева талант любви определенно наследственный - от родителей. Единственный сын актерской пары, Александр Лазарев-младший, пошел по родительским стопам и стал известным актером. Как и талант, по наследству ему передалась родительская верность: Александру еще не было и двадцати, когда друг познакомил его с девушкой Алиной. И вот уже тридцать лет они вместе…

За что Лазарев-старший называл сына и невестку инквизиторами? На каком спектакле Светлана Немоляева вышла на сцену с внучкой Полиной, тоже ставшую актрисой? Что о семье Лазаревых-Немоляевых говорят их коллеги и друзья? В фильме об этом и другом расскажут Светлана Немоляева, Александр Лазарев-младший, Полина Лазарева, Татьяна Доронина, Игорь Костолевский, Юрий Лазарев, Анастасия Лазарева (дочь Юрия Лазарева).

Легенды про Задорнова

Премьера документального фильма "Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно" 7 января, в 23:15 и 8 января, в 16:15 на "ТВ Центре". Настоящая популярность, рассказывается в фильме, пришла к Михаилу Задорнову после ставшей хрестоматийной истории про два девятых вагона. А про его чудачества и необычные хобби ходили легенды. То он вегетарианец, то ест только мясо. То энергию берет от солнца, то лечится цилиндрами фараона. А потом, забыв обо всем, занимается происхождением слов русского языка… Как писатель-сатирик однажды в шутку отреагировал на то, что его назвали "стендапером"? Какие алкогольные опыты он проводил во время учебы? Почему поздравлял страну с Новым годом вместо президента Ельцина? Где познакомился с Борисом Николаевичем? Узнаете из фильма, в котором также о писателе вспоминают его друзья и близкие: Владимир Качан, Лион Измайлов, Людмила Задорнова, Максим Галкин, Сергей Дроботенко, Левон Оганезов, Наталья Коростелева и другие. Ну и, конечно же, зрителей ждут фрагменты из выступлений Задорнова.

По следам Деда Мороза

Документальный фильм "Большое Путешествие Деда Мороза" на НТВ покажет кадры масштабного социального проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ", в рамках которого главный зимний волшебник страны посетил 22 города - от Красноярска до Москвы - и подарил праздник сотням тысяч жителей нашей страны. Телезрители увидят, как Дед Мороз встречался с детьми с ограниченными возможностями, ребятишками из детских домов и обычными семьями, которые, несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, продолжают верить в чудеса. "Большое Путешествие Деда Мороза" расскажет о самых драматических историях, раскроет моменты самых трогательных встреч и секреты необычных подарков.

Памяти Елены Образцовой

В эфире телеканала "Россия К" программа "Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис" (12 января в 20:15) и Юбилейный концерт в Большом театре, запись 2014 года (12 января в 20:55). 3 года назад ушла из жизни Елена Образцова - выдающаяся русская певица мирового масштаба, народная артистка СССР, обладатель многочисленных престижных государственных и общественных наград и премий как в нашей стране, так и за рубежом. Она выступала на крупнейших театральных и концертных сценах мира, ее любимыми партнерами по сцене были великие Владимир Атлантов, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, дирижерами - Даниэль Баренбойм, Герберт фон Караян и, конечно, Альгис Жюрайтис. Программа "Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис" расскажет историю любви двух талантливых людей. Альгис Жюрайтис, советский, литовский и российский дирижер, народный артист РСФСР, дирижер Большого театра, будучи человеком публичной профессии, всегда стремился к уединению, увлекался философией и йогой. В Большом театре даже подшучивали над его аскетичным образом жизни. Сам же он глубоко переживал, что не создан для семейного счастья. "Для этого тоже нужен талант, - сказал он однажды. - А я больше талантлив в музыке". Но внезапно вспыхнувшая любовь к Елене Образцовой поставила все на свои места. "Нам не нужно было ничего объяснять друг другу, - говорит в программе певица. - Мы были, как единое существо. И наша необыкновенная любовь рождала необыкновенную музыку".

"Викинги" идут

Исторический сериал "Викинги" создан на основе скандинавских саг, рассказывающих о набегах викингов на Британию и Западно-Франкское королевство в период раннего средневековья. Смотрите сериал с 13 января на телеканале "ЧЕ!"

Жизнь и быт викингов - тема, интересующая многих современных людей: кто они, эти средневековые воины? Как они жили, выглядели? Создатели сериала "Викингов" дали свой ответ на эти вопросы. Скандинавия. 793 год. Молодой фермер племени данов Рагнар (Трэвис Фиммел) бросает вызов своему правителю - ярлу Харальдсону (Гэбриел Бирн). Рагнар хочет прекратить набеги англо-саксонского короля на восточные земли и предлагает соплеменникам напасть на запад. Викинги Каттегата начинают строить быстроходный корабль и без разрешения ярла отправляются в Британию…Сценарист "Викингов" - Майкл Херст - знаменитый создатель культовых сериалов 90-х "Зена. Королева воинов", "Геракл", а также известных исторических сериалов "Борджиа" и "Тюдоры".