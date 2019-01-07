Дан старт ралли "Дакар" - Россию и Беларусь представляют 13 экипажей

Воспоминания о торжественных минутах старта ралли "Дакар-2019", которые состоялись в воскресные сумерки на побережье Тихого океана перуанской столицы, остались уже первой перевернутой страницей для 560 участников популярного марафона. Впереди у каждого из них песчаные капканы, которые составят больше половины маршрута, разбитого на 10 этапов с перерывом на день отдыха 12 января в Ариекипе.

Утром 7 января, когда в европейской части России солнце уже зашло за горизонт, покорители мирового автопрома отправляются из Лимы в Писко. Протяженность первого этапа - 331 километр, с относительно коротким 84-километровым скоростным спецучастком. Первыми ушли со старта мотоциклы и квадроциклы. Позже всех зеленый свет был дан грузовикам.

Как уже сообщал "СОЮЗ", одиннадцатый южноамериканский и сорок первый - по дате своего происхождения - марафон проходит по территории только одной страны - Перу. Любителям экстрима предстоит преодолеть спортивные спецучастки, которые на этот раз будут составлять почти половину пути, а 17 января их будут ждать финишные огни Лимы. Сколько пилотов сумеют покорить очередной "Дакар", покажут предстоящие две недели. А пока в судейских списках заявлено 334 экипажа из 61 страны: 167 мотоциклов/квадроциклов, 135 внедорожников/багги и 41 грузовик.

Стартовые торжества были организованы в столичном районе Магдалена-дель-Мар. Живой коридор из зрителей у океанской кромки оживленно приветствовал признанных лидеров грузового зачета - экипажи российской команды "КАМАЗ-мастер" - Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова и их коллег из Союзного государства. В состав трех экипажей белорусов вошли Сергей Вязович, Алексей Вишневский и Александр Васильев.

Кроме "Синей Армады", которые поведут в бой свои машины с новыми 13-литровыми моторами и серьезно переработанной конструкцией, на ралли представлены и другие известные россияне. В легковом зачете принимают участие экипажи Владимира Васильева, Дениса Кротова, Сергея Карякина и Александра Доросинского.

В мотозачет ралли вышли Анастасия Нифонтова и Дмитрий Агошков, для которого этот год - дебютный. Пресса его уже успела окрестить "смельчаком из Тольятти" за то, что он решил сгонять на "Дакар" без механиков. Правда, 27-летний пилот уже занял третье место на марафоне "Африка Эко Рэйс" 2018 года и поучаствовал в Ралли Греции и "Крымской Бахе". Задача отважого пилота, по его словам, - доехать до финиша и быть в зачете. "Если все будет получаться, постараюсь биться за высокий результат. Спустя пять лет, как впервые сел на мотоцикл, настало время осуществить свою детскую мечту!", - не без оттенка юмора добавил он в интервью РИА Новости.

Зато Анастасия Нифонтова, с уважением констатируют эксперты, стала первой женщиной, которая принимает участие в марафоне на мотоцикле в рамках программы "Original by Motul". До нее еще никто не рисковал пройти весь маршрут без техподдержки со стороны команды, хотя два года назад она принимала участие в этом марафоне и даже стала второй по итогам женского зачета.

Самые титулованные среди российских мастеров, выступающих в классе внедорожников, Владимир Васильев и Константин Жильцов вышли на старт "Дакара" спустя два года "прогулов". Как объяснил штурман, часть гонки была на высокогорье в Боливии, а врачи запретили российским автогонщикам подниматься на такую высоту.

"Сильные соперники - это всегда интрига и дополнительный интерес к гонке, это добавляет азарта и мотивации", - пояснил свои предстартовые эмоции Эдуард Николаев, отвечая на вопрос журналистов о том, не пугает ли его столь сильный состав участников грузового зачета и, в первую очередь, звездный состав команды голландца Жерара Де Роя. Перед стартом, признался Эдуард, он ощущает мандраж, "но спортивный, так как уже есть опыт участия в подобных соревнованиях, опыт встречи с серьезными конкурентами". "Хорошее, бодрое настроение", - резюмировал камазовец, которого цитирует корреспондент "Чемпионата".

А вот сам Де Рой объяснил свое возвращение в "строй" желанием спонсоров и болельщиков, а также тем, что из программы гонки в этом году были исключены Боливия и Аргентина, ландшафты которых, по его мнению, не совсем рейдовые. Жерара обозреватели считают непреклонным поклонником Африки. Перуанское "меню" гонки, состоящее из рыхлых надутых в январе песков и экстремальных размеров дюн, ему по вкусу: "Да, у нас сильный состав и мы, безусловно, приехали бороться за подиум".

Еще один из соперников россиян, чешский пилот Алеш Лопрайс, отвечая на вопрос о планах на гонку, предпочел сослаться на божественное провидение. "Дакар" - это экстремальные условия, очень много здесь зависит от удачи, в конце концов техника может не выдержать, но, конечно, мы постараемся сделать все от нас возможное, чтобы показать достойную борьбу", - скромно добавил он.

Местные обозреватели полагают, что после ухода из "Дакара" команды "Пежо", чьи пилоты доминировали последние несколько лет, появилась интрига и в зачете внедорожников. Основной спор за победу, допускают они, может развернуться между "Мини" и "Тойотой". Первые усилили свой состав, пригласив трех бывших гонщиков "Пежо" - французов Стефана Петеранселя и Сириля Депре, испанца Карлоса Сайнса, которые на троих двадцать раз выигрывали ралли. А в команду "Тойоты" вошли трехкратный обладатель Кубка мира FIA катарец Нассер Аль-Аттия и победитель первого "Дакара" в Южной Америке 46-летний южноафриканец Жиньель де Виллерс.

Словом, уже первые крутые виражи в перуанских песках смогут дать представление о драматизме и удачах очередного азартного состязания на выносливость, скорость и профессионализм.